【肺炎熊市】美聯儲亮底牌　恒指未止瀉　有個板塊竟然逆市升？

聯儲局不足兩星期再次緊急減息1厘，並啟動7,000億美元的QE計劃，應對疫情對經濟帶來的風險。但外圍市場對舉動不太受落，美國三大指數期貨齊跌至停板。

恒生指數今早低開715點後，半日收窄至跌525點，報23507點。不過，有個板塊半日仍逆市向上，專家直言買股好過留現金，一齊聽下佢哋點講！

股市長遠受惠減息量寬

美聯儲又突然減息，市場再次陷入恐慌，恒指亦要隨外圍瀉，午後曾加劇至跌逾900點。友信證券研究部總監陳偉聰認為，美國國債息率早前急跌，反映市場已預期聯儲局在月內再減息，他指，歐美疫情爆發至接近失控，美國宣布進入緊急狀況，歐洲開始限制經濟活動和人流管制等，今次問題非如以往金融海嘯般涉及流動性緊張一般，單靠減息、重啟量寬可以解決，若疫情沒有明顯受控，市場短期仍然偏弱。

但他指，假設疫情在2至3個月內受控，歐美市場疫情得以緩和，相信市場反彈力度會幾大，因在儲局大幅減息和量寬下，「錢都要搵出路，環球資金不會泊入無收益率的國債，股票市場會是最主要選擇」。散戶策略上，若無貨者可在恒指23000點位置時逐步低吸，建議投資期需達1年以上，並對短期波幅有心理準備。

信誠證券聯席董事張智威指，聯儲局突然減息令市場對經濟前景憂慮加深，故消息一出令市場恐慌，但中長線來說，減息和進行量寬措施對資產價格有利，因現金「唔值錢」，料恒指中長線仍向好，支持位可參考2016年12月的21500點水平。

樓市雖頻現減價盤，專家料減息有利樓價企穩，地產股估值不貴下相對值博。（資料圖片）

減息助地產股逆市向上

港股下跌，今早地產股卻逆市向上。新地（0016）半日升2.8%，恒地（0012）升1.6%，長實（1113）升0.2%，新世界（0017）升0.5%。陳偉聰指，本港疫情穩定下來，近日未見規模爆發，而有地產商推出新盤開價不太保守之下，反應仍不差，加上預期港元拆息應會下調，按揭利率回落，有利樓價企穩，而本港地產股估值不貴，相對穩陣。

張智威亦看好本地地產股表現，指四大地產家族的PB已跌至極低水平，「例如恒地PB係0.53，意思是5毫子可以買1蚊嘅嘢，差唔多半價大平賣」。他指，隨著各國央行不斷「印銀紙」，料樓市購買力和樓價會繼續向上，加上預期港府會繼續有放寬樓市措施，都有利地產股走勢。

仲有咩板塊受惠「零息時代」？

陳偉聰又推薦與經濟周期相關性不高的高息公用股，如電能（0006）、長建（1038）近日隨市下跌，雖然業務遍及歐洲，但由於供水電氣與疫情關係不大，可趁這段時間吸納。此外，本地電訊股如香港電訊（6823）亦不受經濟周期影響。

張智威則看好紙業股和內房股，因這類股份負債比率較高，利息成本下降對盈利有利，不過由於內房股受累疫情，睇樓客減少，網上銷售亦難彌補損失，故短期仍會受壓。