【曾俊華專訪】前財爺談疫情對經濟的啟示　明言有些變化不會回頭

新冠肺炎疫情持續多時，市民紛紛自發「抗疫」，四出搶口罩，買衛生用品，又與民間組織分享防疫物資。「薯片叔叔」、前財政司長曾俊華無官一身輕，但同樣「急市民所急」，拍片教市民自行製作酒精搓手液。

「抗疫」或許一時，但疫情對環球經濟的震盪深遠。事實上，本港經濟已陷入衰退，旅遊、零售及餐飲等相關行業面臨寒冬，打工仔飯碗隨時不保。曾俊華接受《香港01》專訪時表示，港人應該憑自助、自救及自強的精神努力抗疫，政府、商界、以至市民亦應趁機改變，及早就下一次危機做好準備，「準備功夫應該提前做，而不是事後才做，拿分數！」

曾俊華形容，「沙士是非常大的教訓，西方國家可能話我們反應誇張，但我覺得市民抗疫表現有進步。」（羅君豪攝）

「21世紀無退休這件事！」曾俊華離開政府後，積極參與金融科技相關工作，加盟香港首間虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）出任資深顧問，以及加入主力金融科技的投資銀行副主席等。

疫情來襲，於麻省理工學院﹙MIT﹚修讀建築學的曾俊華，也要沾手「化工」，向母校在港首間海外創新中心「取經」，一起自製酒精搓手液，並拍攝成教學影片。「沙士是非常大的教訓，西方國家可能話我們反應誇張，但我覺得市民抗疫表現有進步。」

籲把握互聯網商機 以混合模式運作

面對新冠肺炎這場突如奇來的疫情，市民的生活模式改變了不少，無形中也為未來發展帶來啟示。企業推行在家工作，學生不用回學校上課，皆利用Zoom等視像會議軟件維持運作。 曾俊華認為，這是改變未來工作模式的契機，遙距技術亦值得長線發展。但據他觀察，不少機構未準備好網上配套，如政府推行在家工作也有一定困難。「機構要以混合模式運作，如教育方面，學生除了面對面學習外，網上教學亦須繼續。」

以往，外界認為香港企業家及教育界對科技發展一直不夠「上心」，曾俊華直言疫情過後，整個世界都會轉變，政府、商界及市民也要與時並進，「這些變化不會回頭，企業要重新思考如何適應，並把握互聯網商機，21世紀的公司不是要把傳統產業放到網上平台，而是整個思維及操作都要改變。」他補充，雖然外界擔心本港競爭力落後於中國內地，但他認為不少本地商人已走向國際，寄語不要死守香港市場。

曾俊華期望，可以喚醒大家自助、自救及自強的精神，相信每一個香港人，都可以盡力做能力所及的事。（羅君豪攝）

香港人須「自助、自救及自強」

這一場巨浪突然殺埋身，逆境中應如何自救？曾俊華稱︰「這陣子大家心情也很低落，期望可以喚醒大家自助、自救及自強的精神，相信每一個香港人，都可以盡力做能力所及的事。」不過，逆境總會過，曾認為「居安思危」永遠最重要，政府、商界、以至市民應趁機改變，及早就下一次危機做好應變，「準備功夫應該提前做，而不是事後才做，拿分數！」

曾俊華由2007年起出任財政司司長近十年，任內遇上2008年金融風暴。他回憶當年就任，已要提早就可能發生的各種情況制定計劃，「當時與銀行做很多壓力測試，又要假設股票市場跌2000點該如何處理，如何借錢，有多少券商會因此破產。」他指，在目前的逆境下，最重要是做好準備工作，應對突如其來的變化。

曾俊華自2017年特首選戰後，離開任職35年的政府，貫徹其「21世紀無退休這件事」的看法，積極參與金融科技相關工作。（羅君豪攝）

無打算退休 投資科技望顛覆傳統

曾俊華自2017年特首選戰後，離開任職35年的政府，貫徹其「21世紀無退休這件事」的看法，積極參與金融科技相關工作。現年68歲，他笑言自己沒有考慮退休，揀選工作必須與科技有關，可以顛覆現有傳統，又享受與年青人工作。「公司有合適的價值觀才能吸引人才，當年美國大學畢業後，曾經在則樓從事建築工作，但因理念不合，工作並不愉快，很快便放棄，轉換跑道成為教師，最後回港加入政府。」

除了硬知識，曾俊華認為培養「軟技能」同樣重要，父母要預早為子女預備「保護罩」，讓他們未來能夠處理逆境。「21世紀的學習最重要是軟技能，而不是硬知識，學五位數除三位數是沒用的，父母要讓子女學習與人溝通、合作及有同理心等」。他補充，未來部分工種會由機械人及人工智能取代，學習與這些新科技合作，對工作發展更有利。