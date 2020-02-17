【武漢肺炎】曾俊華勉勵港人「疫」轉勝　拍片教自製酒精搓手液

武漢肺炎疫情影響下，市面出現恐慌性搶購，口罩、搓手液等防疫用品均被搶購一空。前財政司司長曾俊華早前透過其facebook專頁發表影片講話，提到當年沙士「所有香港人企喺前線一齊抗疫」，又指「每當環境越脆弱，我們就越要發揮自身的影響力」，更在片中穿上實驗袍，加入到實驗室的工作。 在今日（17日）再發布發佈一段新片，曾俊華於實驗室的「搞作」終於揭盅，原來是與團隊研究了搓手液的製作程序，為市民自製搓手液提供教學，嚮應自己早前「要發揮自身影響力」的呼籲。

曾俊華於片中根據世界衞生組織的指引，以乙醇酒精教市民自行製作88%酒精濃度搓手液，材料中的甘油、雙氧水及蒸餾水等均可在藥房購買，可以殺滅百分之99.9的細菌。團隊早前亦已四出搜刮材料並製作搓手液，贈予社會有需要的人。

▼酒精搓手液製作程序▼ 1. 將417毫升乙醇酒精倒入器皿 2. 加入7毫升甘油 3. 加入21毫升雙氧水，雙氧水不可以金屬容器盛載 4. 加入55毫升蒸餾水並攪勻，至無明顯沉底狀態 5. 將混合液倒進乾淨的透明膠樽 6. 放置72小時後方可使用，以確保樽內微生物完全消滅

曾俊華又提醒市民，使用搓手液過程最少20至30秒，要清潔好手心、手背、手指等，亦謹記要勤洗手，才可以保護好身邊的人。曾俊華結尾勉勵港人要一起加油，「疫」轉勝，又指「病毒不等人」，須時刻保持警覺、守望相助，「自己的香港由自己來保護」。