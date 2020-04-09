【專訪】七日度出一條橋　Bowtie疫市彈起　「貼地」推廣搶傳統客

一場疫症，令全城上下人心惶惶，市民生活模式改變，「宅經濟」一詞借勢而起，成為一眾互聯網企業「發圍」的好時機。本港首間虛擬保險公司Bowtie（保泰人壽），以互聯網平台為「主場」推出自願醫保，於疫症肆虐的2、3月保單錄得倍數上升。

一切聽落順理成章，也多虧初創企業的靈活性，如由為醫護人員提供6個月免費醫保，提升企業形象，到於堪輿學家李居明提出播《龍珠》抗疫後，極速抽水推出「龍豬優惠」。 Bowtie高層現身說法。

Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝（Fred）表示，公司每個計劃由構思、拍板至落地，平均只用7天時間。（羅君豪攝）

肺炎疫情爆發後，經濟活動受到不少打擊，但Bowtie卻忙到不可開交，以初創公司的靈活姿態，快速推出多個新計劃，搶佔傳統保險業「大餅」，也盡社會責任，向醫護及家人提供6個月的免費醫療保障，賺取不少掌聲。

平均7天完成一個新計劃

「初創公司最重要是靈活性，見到某件事發生後，要立刻作出反應，不然等到兩至三個星期後，已經『攤凍』了，達到不預期效果。」Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝（Fred）表示，公司每個計劃由構思、拍板至落地，平均只用7天時間。早前堪輿家李居明提出播《龍珠》抗疫後，集團亦立刻推出新優惠「抽水」作宣傳，屬龍、豬者可免3個月保費。

Bowtie早前向醫護及家人提供6個月的免費醫療保障，亦夥研究團隊製造酒精搓手液，派發客戶及弱勢社群。（羅君豪攝）

Fred透露，市民最近更關注健康資訊，2月網站瀏覽量突破100萬人次，有更多顧客選擇投保，公司2、3月保單錄得倍數上升。他看好疫情後市民對虛擬保險會有更深入認識。「網購等科技為本的公司營業額都提高，反映疫情改變市民的消費習慣，保險業可見這趨勢，對業界而言是好事，可以在線上及線下平台中取得好平衡。」集團亦趁機增設門診服務，讓醫保客戶到合作診所看病時能以會員價看醫生，未來計劃以創新為理念，設計更多與市場不同的產品。

目前，坊間不少保險公司將新冠肺炎納入保障範圍，Fred形容，有別與其他保險公司，他們的產品可直接透過銷售渠道售賣，並提供保障成份較高的產品，「我們是一個自助套餐，自願醫保是最基本產品，客人可以根據需要隨時加減保障項目，例如癌症保等，亦沒有長期合約束縛。」

Fred透露，市民最近更關注健康資訊，2月網站瀏覽量突破100萬人次，公司2、3月保單錄得倍數上升。（羅君豪攝）

企業須強調社會責任

Bowtie早前向醫護及家人提供6個月的免費醫療保障，亦夥研究團隊製造酒精搓手液，派發客戶及弱勢社群。前財爺、Bowtie資深顧問曾俊華表示，在疫情初爆發時，希望為香港人打氣，第一時間便想到醫護人員。「他們幫整個社會救人，自己卻沒有時間照顧家人，於是按照公司能力，以醫保計劃幫助他們。我相信每一個香港人，都可以盡力做能力所及的事。」

事實上，疫情之下，不少企業支援政府抗疫，例如李嘉誠向零售餐飲商戶「派錢」，商家免費向市民派發口罩及抗疫物資等，盡顯社會責任的重要性。曾俊華指出，現時企業仍著重利潤最大化是「垃圾」，每間公司應該因對社會有貢獻而存在，必須在取得利潤及社會責任中找到平衡，才是在現今世代中生存之道。

Fred補充，免費醫保計劃吸引不少30歲以下的醫護人員，逾半為護士，由於他們花大量時間接觸病人，本身已了解醫保作用。另外，他認同不少初創人才比起職銜及薪酬，更注重公司價值是否與自己一致，若兩者相乎更吸引他們為公司「留守」，顧客忠誠度亦較高。