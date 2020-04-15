【專訪】田北俊論投資　籲散戶「便宜莫貪」　料樓價下挫兩至三成

新冠肺炎衝擊下，本港經濟前景蒙上陰霾，財政司司長陳茂波3月底曾撰文指，全球疫情或持續一年半載才能緩和，港經濟難以重現類似沙士時幾個月後迅速反彈的情景。

自由黨榮譽主席、萬泰集團主席田北俊（田少）接受《香港01》專訪時明言不看好香港未來半年至1年的經濟狀況，還感慨道自己做生意幾十年，從未見過如此惡劣的情況。投資經驗豐富的田少不諱言，目前的投資策略將會是保本為上，採取觀望態度，又預計樓價將會下挫兩至三成。

疫情肆虐，意大利、德國、西班牙等多國實行不同程度的「封城」措施，民眾要留在家中。（資料圖片）

新冠肺炎席捲全球，不少國家與城市紛紛封城。田北俊認為美國、英國及歐洲疫情仍會持續一段時間，世界經濟轉差下，即使香港控制好疫情，也是無補於事。皆因香港是外向型經濟，本港服務業也是外向型的服務產業為主，貿易夥伴如歐洲、美國、東南亞等地區均深受疫情影響，香港亦不能倖免。

他預計，本港未來半年至1年經濟狀況不樂觀，疫情過後，預料經濟不會像沙士過後急飆，反而是慢慢復甦。「全球都唔掂，但響唔掂之中﹙慶幸﹚香港係最掂果個」。

建議投資者「便宜莫貪」

訪問在上月中進行，剛好撞正環球股災，逼使央行紛紛減息，經濟好極有限，「通常一減息就顯示經濟唔好，﹙美聯儲﹚一下減到零息，出黎嘅訊息係政府認為出面好唔掂，咪搞到大拋售！」田北俊覺得聯儲局減息減得過急，令市場憂慮板斧已經用盡，若果疫情進一步擴散，聯儲局未必再有招數救市，

見慣風浪的田北俊，對市況感悲觀，建議投資者切勿過於進取，「你話有便宜，今日係咪要呢？我就話便宜莫貪，今日平，可能兩個月後會更平！」

田北俊覺得，世界經濟衰退，香港大部分貿易夥伴亦「唔掂」，「根本諗唔到有邊一個做生意既，會覺得依家好咗」。（資料圖片）

若內地疫情受控 本港股市可望有起色

話雖如此，儘管香港經濟環境比97年亞洲金融風暴、03年沙士及08年金融海嘯更差，但田少認為，實體經濟仍有曙光，原因是過往的經濟低潮影響巨大，主要受累利率高企，無論是借錢做生意抑或供樓，收入均不足以償還銀行利息，現時情況則不一樣，聯儲局已把息口減到零，是前所未見的做法，有助減輕企業的債務負擔。

在歐美疫情肆虐下，田北俊預期未來這些地區不會再大量入貨，導致內地出口訂單量大減，「內需開始有返，但外需絕對係慳返！」中國整體經濟增長倚賴出口，若果出口疲弱，加上首季工廠停工，估計今年中國經濟增長不能保五。

他相信，內地疫情受控後，工廠逐漸復工，民眾重新外出，帶動內需，屆時港股可望有點起色。

疫情全球大爆發下，田少表示隨著疫情受控，中國可以靠內銷「做啲生意」，但外需「絕對係慳返」，料歐美未來不會再大量入貨。（路透社）

田少投資策略保本為上

股市最後或有起色，本地樓市又如何？田北俊覺得在低息環境，香港樓市重演大沙士式暴跌機會輕微，因為地產商不會「大平賣式」賣樓，而市民也會擔心隨時失業，故不會以市價入市，除非業主折讓兩至三成沽貨；因此預期樓價將會下挫兩至三成。而豪宅及商舖市場亦會萎縮，惟他強調舖位風險最大，即使入手減幅較多的舖位，買家仍會面臨「租唔出」的風險，租客更會隨時交不到租。

田北俊旗下的萬泰，一向抱持審慎發展策略，傾向保留更多現金，只向銀行借兩至三成貸款。在經濟急降溫下，可謂立於不敗之地，然而田北俊卻透露集團未來不參與任何大型投地，只會考慮地價為1至2億元的細地皮。他解釋自己年紀大，投資策略是保本為上，採取觀望態度，「係有危有機，但呢個機會我都唔要啦，我情願四平八穩。」

他說若果企業較為進取，借錢去做某一門生意，經濟「翻生」後，應該有機會賺大錢；對於借錢較多、甚至是財困的企業，他建議守得住就守，守不住就要盡量斬纜。