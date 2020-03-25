【專訪】香港迎疫風　劉鳴煒籲保持樂觀　做好準備捕捉復甦機遇

因憂慮新型冠狀病毒疫情蔓延，投資市場恐慌情緒升溫，觸發環球冧市。所謂「股市行先經濟半年」，反映不少人對經濟前景感到悲觀，香港更處於由貿易戰、本地衝突及疫情形成的「完美風暴」之中。

半杯水空，也可看成半杯水滿。華人置業（0127）主席、智經研究中心副主席劉鳴煒接受《香港01》專訪時表示，短期內香港經濟前景及營商環境將變得惡劣，但長遠而言，他對香港的經濟及競爭力有信心，會持審慎樂觀態度應對。「假設病毒不再在香港大規模擴散，市民可以重新上班，我覺得是有機會及希望。」

劉鳴煒認為，不同國家將投放資源刺激經濟，可創造更有利的營商環境。（李澤彤攝）

本港繼沙士後再遇一輪「疫風」，但今次，劉鳴煒卻較為淡定。他憶述道，2003年沙士影響範圍主要是內地及香港，香港更被列為疫區，市民的絕望感較現時高。反觀今次疫症，已變成全球性爆發，市場需求更加疲弱， 但全球經濟在疫情前尚算可以，只要疫情消失或減退，經濟有望回復至以往的水平，「不同國家將會投放資源刺激經濟，可以創造更有利的營商環境，故關鍵是當疫情好轉後，香港應如何捕捉經濟反彈復甦的機遇」。

劉鳴煒續指在疫情過去後，香港務必要盡快恢復正常運作，皆因大部分國家的疫情應是差不多時間完結，屆時香港便會跟它們處於同一條起跑線，如果香港及早做好準備，便可服務不同地區及行業，令經濟有機會恢復。「當市場需求回復，競爭亦更加激烈，鄰近國家都會爭生意，所以要好好準備！」

訪港旅客大減，劉鳴煒覺得現在旅遊業基本上停滯，是個重新定位及規劃旅遊業的好機會。（資料圖片）

旅遊業迎洗牌機會

話雖如此，走出幽谷前，本港許多行業已「一身殘」，特別是旅遊相關行業。2月初步訪港旅客數字為19.9萬人次，按年下跌逾96%，遠低於2003年SARS時的旅客量。

捱過這場仗後，本地零售及旅遊業也應重新出發，劉鳴煒坦言以往旅遊業是「牛市」，政府難以重整旅客組合，目前旅遊業基本上停滯，是個重新定位及規劃的好機會，讓政府、業界和市民應重新思考︰究竟想要甚麼類型的遊客來香港？「香港應該走封閉式、歧視性的旅遊產業經濟，還是走國際路線，歡迎任何國家的旅客？」他強調政府和業界不應閉門造車，某程度上要市民的意見和參與，這樣才可發展可持續、健康及有利的旅遊業。

不過，以往本地零售及旅遊業與自由行息息相關，即使要重新定位也並非易事。劉鳴煒則認為，當局需要決定吸引那些類型的客人訪港，從而製造最大益處給所有持份者。他解釋，每個國家都有高消費及低消費的旅客，低消費旅客未必可以為零售業帶來特別大的好處，最重要是吸引更多高消費旅客。近年香港已經慢慢不再用「購物天堂和廉價」作招徠，而其他國際大都會已經變成體驗式旅遊，「香港人絕對唔介意一年去幾次東京、倫敦、同埋巴黎，唔係因為佢地次次都有新野，可能去呢啲城市都係行果幾條街，咁香港可唔可以令鄰近國家既人，放假都會想黎行一圈呢？」故香港可以考慮仿傚鄰近地區，發展可持續的體驗式旅遊產業。

5年財赤仍「可接受」

另一邊廂，不少企業為求渡過現時寒冬，紛紛裁員或讓員工放無薪假，劉鳴煒覺得企業收入大減，需要節流止血，裁員及無薪假為正常營商決定，本港失業潮可能只是剛剛開始，香港政府需要因應情況，加大力度推出到位的舒困措施。不過，在未有大量實際例子浮現之前，港府難以對症下藥。

新一份《財政預算案》宣布全民派錢一萬元，劉鳴煒認為在經濟逆境時派錢是合適的做法，只要不是多次派錢，這個一次性措施未必會導致結構性赤字，「依家就算有財赤，只要唔係未來5年每年都係財赤，我覺得是可接受。」

劉鳴煒建議在經濟差時，政府應加大力度推出舒困措施，幫助市民。（梁鵬威攝）

市民應思考如何善用一萬元

可是，市民未必花了這筆錢，可能是放進銀行存起，這樣將對經濟無太大幫助。對於市民應如何使用這筆款項，劉鳴煒明言，理財方式是視乎個人取向、生活需要及背景，難以一概而論。不過，這是本港史上派錢金額最高的一次，市民有時間可好好思考如何善用這筆款項，不應衝動下決定。

在沙士時，本港樓價大跌，與現時股市大跌下，樓價仍相對硬淨的現象大相逕庭，劉鳴煒覺得本港樓市今年有較大機會下跌，但跌幅難料，「沙士果陣，大家都冇諗到之後經濟會急速反彈，17年後既今日仲有冇我就唔知，想像唔到經濟會改善得多快，或者經濟會轉差。」他續指，在低息環境下，市民的供樓負擔沒有增加，惟若果開始出現大規模失業潮，將導致「供樓一族」的平均還款能力下降，並引發其他連鎖效應。