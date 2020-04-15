【專訪】對香港短期經濟「唔睇好」　田北俊認同「開糧倉」救市

今年1月底，新冠肺炎疫情在香港開始大爆發，自由黨榮譽主席田北俊當時在facebook 指出，希望政府可以考慮暫時對內地封關一個月，「與香港市民同一陣線抗疫！」

事隔兩個月，港府「抗疫」手腕愈加強硬，包括對食肆、戲院、健身中心等下「限聚令」。田北俊接受《香港01》專訪時，也指港府整體上處理疫情做法恰當。對於紓緩疫情對本港經濟影響的措施，他支持重手「救市」，並不憂慮香港庫房的財政狀況，因政府有逾萬億元財政儲備，足夠較長時間使用，「積咗咁多穀，個倉都爆哂棚，今日落大雨，要攞出黎洗又有咩咁大件事？」

港府最終決定封關，禁止從海外乘飛機抵港的非本港居民入境，機場亦停止轉機服務，直至另行通知。（資料圖片）

疫情初期，港府未有全面封關而備受批評，田北俊坦言港府雖然未有做到100分，但整體而言做法恰當，惟一可批評的是初期未有全面封關，但之後歐美疫情大爆發，港府的封關措施已變得堅決果斷。「今時今日內地疫情受控，如果要封關，就要全面封關，將內地、台灣和澳門等一齊封先合理，而家歐美疫情仲得人驚過內地！」田北俊稱。

是次疫情令不少港人回想起沙士經歷，田北俊則形容沙士是「來得快，去得快」，患者病情較新冠肺炎嚴重，死亡率高，但病毒在社區散播範圍較小，因此疫情較易受控。而新冠肺炎容易在社區廣泛傳播，潛伏期又長，增加了港府抗疫的難度。

田北俊說自己不認同港府抗疫表現差，近期所採取的行動已經果斷得多，整體來說做法恰當。（資料圖片）

積穀防饑多年 庫房「爆哂棚」

疫風襲港下，市民紛紛減少外出及社交聚會，對本地零售及餐飲業造成沉重打擊，比沙士時有過之而無不及。作為本商界代表之一、擁多年從商經驗的田北俊認為，即使本土疫情過後，市民也未必如常外出消費，加上疫情全球大爆發，估計香港經濟需要較長的復甦時間，「絕對唔睇好香港未來半年至1年嘅經濟」。

事實上，本港經濟已陷入衰退，財政司司長陳茂波更預計，新一個財政年度赤字金額或是歷來最高，赤字可能會維持一段時間，倘加上第二輪防疫抗疫基金的措施，本年度預算赤字將由1,391億元擴大至2,766億元。

在政府加碼「救市」前，田北俊已明言不擔心香港庫房的財政狀況，皆因本港多年來積穀防饑、未雨綢繆，正合時宜，「積咗咁多穀，個倉都爆哂棚，今日落大雨，要攞出黎洗又有咩咁大件事？」他稱即使來年錄過千億赤字，但政府有逾萬億元財政儲備，足夠使用較長時間，而且未必會連續兩年錄得超高赤字。

繼派錢一萬元後，特首林鄭月娥在４月8日公布第二輪防疫抗疫基金措施，以「保就業」為重軸，涉及1,375億元。（資料圖片）

「全世界都要捱」

洗錢容易，如何用得其所？早前《財政預算案》宣布全民派錢一萬元，在經濟「V彈」無望下，應否加碼？田北俊認為，港府應繼續觀望，才考慮是否再次派錢，因為如果疫情持續，派錢一萬元也不足夠，故要視乎之後情況再作出決定。

面對這場疫戰，田北俊希望港府密切監察疫情，反應要快，適時推出措施支援有需要的行業。在疫情過後，可考慮重新開放內地旅行團到港，振興旅遊、飲食及酒店業。他寄語市民要盡力做好自己，現在是辛苦及困難的時期，但一生之中，總有順境和逆境，「全世界都係要捱，移咗民都無用，一樣咁弊，希望佢哋﹙市民﹚守得住啦！」

被問及退休會否考慮移民，他說雖然自己有能力移民到世界各地，但外國其實是「家家有本難唸的經」，香港醫療、治安、法律等都有個譜，加上在一國兩制下，市民享有民主及自由，「對我黎講退休最好地方係香港，因為始終係自己嘅地方！」