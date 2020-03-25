【專訪】港府如何聽民意？　劉鳴煒︰落區非戲肉　意見須變成施政

去年7月本地社會運動愈演愈烈，華人置業（0127）主席、青年發展委員會副主席劉鳴煒在《信報》撰寫評論，忠告港府要更努力回應廣大市民的訴求，展現溝通的決心和誠意，放下身段尋求破局的方法，以免事態發展至無法挽回的地步。

事隔大半年，本港社會運動略為緩和，但又遇上新冠肺炎疫情，港府初期反應進退失據，處理手法惹來反彈。有意見指，政府過去一直拒聽民意是民望低迷的原因。《香港01》記者再次與劉鳴煒作訪問，了解他的最新看法。

劉鳴煒去年7月曾指社會要重回正軌，政府有責任帶頭展現誠意，放下身段尋求破局的方法。（梁鵬威攝）

劉鳴煒表示，若要了解民意，港府官員需要透過其後的言行來證明，將這些意見變成施政的一部分， 才可令市民覺得他們是真心聆聽。「你落區去聽係要做，但戲肉唔係呢一部分，之後有沒有跟進或者接納，如果冇接納到，點同市民交待，先係重點！」

應持開放態度看待中港關係

社會運動，以至疫情，中國因素不可忽視。對於疫情或令部分市民對內地反感，劉鳴煒坦言每個人對中港關係看法見仁見智，有的人是特別愛國，有的人是特別厭惡，然而任何地方、政府和人都有「好跟不好」的一面，應否回內地發展或交流只屬個人意願，他建議雙方都要持開放態度，該會希望多舉辦海外及內地交流團，讓青年認識中國及開拓國際視野。

劉鳴煒認為，市民是否願意與中國互相交流，只屬個人的意願，重點是持開放態度。（資料圖片）

籲關注市民身心健康

此外，為防止疫情蔓延，劉鳴煒說青年發展委員會的交流團及實習計劃均需延遲，進度有待公布，最重要是考慮所有參與者的健康及安全，不會「為搞而搞」。

在新冠肺炎下，市民減少外出及社交接觸，劉鳴煒認為港府除了要推出經濟支援措施外，亦要關注市民的身心健康，以學生為例，他們現在不用上課，沒有太多地方可以去，這樣的社交隔離將會對心理造成負面影響，「唔單止係冇得同人social（交際），好多人已經有絕望感、無力感」，故政府、社福界及學校需要研究有甚麼措施可以做。