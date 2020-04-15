【搶紙巾抗疫】維達盈喜但收入反跌　還算是「疫情受惠股」？

全城搶廁紙抗疫，擁有Tempo、維達等品牌的維達國際（3331）一度熱炒，公司今早發盈喜，預計今年首季多賺65%，但按固定匯率計，收入實際竟下降12%，究竟還是否「疫情受惠股」？

維達盈喜，料首季盈利升65%，公司解釋是因木漿價格低走及產品組合優化。換句話說，是較低的成本水平保障了盈利增長，事實上，這趨勢在去年業績已出現，去年維達收入僅上升8%，但純利增長高達75%，原因正是木漿價格下跌和產品組合改善。

公司在去年業績中，已預期木漿價格已達到周期的最低水平，於2020年不大可能反彈，故未來關鍵落在能否擴大收入。

疫情下紙巾需求穩健

雖然盈喜，但維達首季收入不升反跌。該公司預計首季收入跌16%，按固定匯率計則下跌12%，這或與疫情初期，因物流受阻，及工廠因應內地政府要求而停工有關。

有大行亦曾表示，物流受阻可能拖累首季銷售，但料紙巾需求穩健，在疫情下將有較高的業績確定性。

里昂上月發表報告，指疫情會帶動紙巾逐步取代傳統毛巾，即使物流和季節性的不利因素可能拖累首季銷售，但潛在需求旺盛，以及潛在渠道補貨，可能會加速銷售增長，維持維達「買入」評級及目標價24.5元。東興證券研報則指出，生活用紙需求穩健，在疫情不確定性中有較高的業績確定性，其中看好維達國際。

得寶（Tempo）成功邀得藝人陳偉霆擔任得寶中國區品牌代言人。（業績截圖）

高端組合優化 收入有望保持增長

內地物流及復工進度在3月逐步正常化，一旦消除物流受阻的負面影響，受惠高端產品組合優化，內地市場高速增長等，料維達收入未來仍有望保持增長。

據維達去年業績，公司82%的收入來自紙巾產品，由Tempo、維達及多康等品牌組成的高端產品組合，佔整體紙巾銷售達24.5%，較兩年前的13.1%大幅提高。由於消費者對高端品牌的價格敏感度較低，高端產品佔比的提高，有利於利潤保障。內地市場方面，Tempo品牌去年便錄得40%的增長。

此外，電商銷售去年佔收入的比例由25%上升至29%，相信在疫情下也有利維持銷售表現。