憧憬重啟經濟及新藥　黃國英：市底轉好　恒指23800點有支持

美國總統特朗普擬重啟經濟，加上有新藥傳對治療新冠肺炎有正面反應，刺激港股周五造好，結束兩日跌勢，恒指最多升660點，觸及24666點。但午後升幅收窄，最終全日收報24380點，升373點，主板成交額1,379億元。

豐盛金融資產管理董事黃國英表示，有肺炎新藥的意義低於有新疫苗出現，社會不會立即重建信心，回復正常生活，對刺激股市作用不會太大，故認為港股今日呈超買，未來可能出現修正，但底部不會太低，料23800點至24000點可支持住。

「未來有春天，大家唔介意等」

他指，經過3月大跌市後，槓桿持貨者基本上已離場，剩下的是實力雄厚的持貨者，「現在係唔會等到有哂證據先升，問題係錢太多，只要未來有春天，大家唔介意等」，若現時仍然無貨的投資者，應該「買定啲」，「啲人對壞消息無反應，對好消息好大反應，證明市底已好好多」。

他認為，全球央行放水和政府派錢，「成個世界多四、五萬億美金無走雞，咁多錢之下，點會有熊市呢？基本因素生存唔到嘅公司，過氣嘅公司未無人買」，舉例如騰訊（0700）、美股的亞馬遜就是牛股，滙豐（0005）就是熊股。

新藥消息短期不利「宅經濟股」

不過，黃國英指傳有新藥的消息，短期對騰訊、亞馬遜，甚至平安好醫生（1833）這些在家經濟概念股不利，資金或轉而追捧Visa、萬事達等生活正常化的公司，港股反沒有太多選擇，今日只能追捧濠賭股、保險股，或安踏（2020）和潤啤（0291）等社交經濟的股票。

至於海底撈（6862）和九毛九（9922）等中國餐飲股，他指相對如麥當勞等美國同類股票「打折」不多，估值不算吸引，但仍是選擇之一。