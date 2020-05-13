初創企業遇冷　科技園主席料投資者再回來︰只是時間不匹配

疫風肆虐全球，本港首季經濟收縮8.9%，為有史以來最大跌幅，企業迎來寒冬之際，初創企業生意也受到沉重打擊。

科技園主席查毅超接受《香港01》專訪時坦言，目前環球及香港經濟都不樂觀，投資者態度較謹慎，對初創企業是「好大好大打擊」，但情況未至於令人過於憂慮，皆因投資者並非不再投資，只是延遲了洽談過程。他續稱，科技園除了提供租金寬免、財務支援及補助措施外，更會繼續為他們開拓市場及擴大投資渠道。

初創企業遇冷，已有一段時間。查毅超表示，由去年社會運動開始，至到今年疫情，投資者及風險投資基金態度均轉為謹慎，令初創企業受較大衝擊。「我唔覺得投資者唔再投資，只係時間唔matching（匹配），咁樣對初創企業係好大好大打擊，因為佢哋係靠呢啲資金黎營運。」

科技園自4月起向租戶及初創企業免租半年，在貸款方面，查毅超說提供資金貸款並非科技園的工作，初創企業可向銀行或者信保局申請。（資料圖片）

有見及此，科技園在去年10月起，已向旗下所有商業租戶及初創公司提供50%的租金寬減，為期半年，今年4月再「加碼」，作出半年全額租金寛免。與此同時，又為旗下三個創業培育計劃，即Incu-App、Incu-Tech及Incu-Bio的成員，推出額外的資金補助，每間公司資助上限為7.5萬元，以助初創渡過這段低潮。

投資者對人工智能等仍熱衷

除了經濟前景暗淡，初創市場更是接連傳出壞消息，分別是軟銀決定取消收購WeWork，以及瑞幸咖啡財務造假事件，可說是「屋漏偏逢連夜雨」。不過，查毅超覺得這些只是個別例子，不會影響投資者的部署，投資者會因不同因素終止洽談交易，近期純粹是因為疫情而令洽談過程延遲，但未有因此不做交易，「我覺得疫情好返嘅時候，（投資）應該會返黎。」

對於初創市場早前爆出的負面消息，查毅超認為投資者好聰明，不會受到一兩個個別例子影響。（資料圖片）

被問及會否擔心出現初創企業倒閉潮，查毅超認為現時各行各業，包括創科，投資氣氛也是審慎，企業要保留自己財務上的實力，以便不時之需，但目前情況未至於十分負面，投資者仍對人工智能和機器人技術、健康相關行業較為熱衷。

事實上，每逢經濟危機，總有一些創企憑着破壞性科技（Disruptive technology）成為逆市奇葩，例如Uber、Airbnb等在金融海嘯後發圍。他表示疫情改變了大眾的生活模式，催生「無接觸」經濟，例如外賣和網上購物等行業，不少人更願意使用新科技，這也是創科行業的營商機遇。現在大家只好使用Zoom作為網上教學和遙距開會工具，但將來一定可以有更好、更加適合此類用途的程式。「做初創嘅人諗下可以發掘咩商機，呢個係好大嘅空間，唔止香港會有人咁做，係全世界都發生緊嘅事。」

查毅超認為這一疫改變大眾的生活模式，而經濟轉差，企業切勿過於樂觀，需要慬慎地作決定。（黃舒慧攝）

何處創業 無特定方程式

在開始創業時，創業地點和面向的市場都是重要因素，港府一直鼓勵青年人在粵港澳大灣區創業。可是，社會運動及疫情影響下，加深了中港兩地的矛盾，有部分年輕人更不願到內地發展。查毅超表示若果初創企業研發的科技產品針對本港市場需求，當然可以只在香港做生意，惟假若產品是應用於內地、一帶一路國家、以至亞洲市場，初創企業應好好思考應該如何投放資源和深耕該市場。「究竟要響香港、定係北上創業，係冇一個特定嘅formula（方程式），主要係睇公司個科技可以應用到邊度！」他續道，他自身接觸到做初創的年輕人，並沒有對進軍內地抱有抗拒的態度，希望年輕人在這方面的想法可以有所轉變。

行業遇冷，可幸並未有發現有志投身創科行業的人大幅減少。他以科技園3月下旬舉辦的「香港科學園網上職業博覽2020」為例，活動提供1,000多個空缺職位，反應十分熱烈，首星期創下4萬名訪客及超過20萬瀏覽量，來自香港和海外的創科人才上載1.2萬多份履歷。

同時，科技園亦有推出創意產業推廣項目「設計x 科技」（DXT）及iDM2硬件開發加速計劃，為初創企業完善產品設計，縮短產品開發週期，減少生產成本，園方會繼續為初創企業聯繫不同投資者和融資渠道、以及發掘更多與業界的合作機遇。