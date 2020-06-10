口罩生產線重啟　尚芳嘆香港製造不易　盼市民同支持「港人製造」

新型冠狀肺炎疫情一度令香港出現「口罩荒」，促使不少商家在港生產口罩，「香港製造」再度備受重視。 全利集團旗下的尚芳保健就是其中之一，不過有別於其他「後來者」，原來他們早在疫情前已在港生產口罩，只是後來一度將生產移至內地。 尚芳保健董事張綺媚（Emily）解釋，尚芳的口罩生產在中港兩地「彈出彈入」，很大程度是因為在香港生產不易。她更呼籲港人，除了要支持「Made in HK」(香港製造)外，也要多支持「Made by HK」(香港人製造)。

訪問剛開始，Emily就直言，將口罩生產線搬回香港，是因為當時疫情嚴重，而內地生產的口罩運不來香港，為解港人燃眉之急，所以才重啟香港本已停用的口罩機，「是不計成本的做，開返口罩機，買貴料，現有同事幫手包口罩。」

她指，口罩原料供應和價格還未穩定，「尤其是熔噴不織布，價格由3月初的20至30萬一度升到4月中的60至70萬」，原料有限也令口罩機不能全天候運作，因為存在太多不確定因素，即使尚芳獲批政府的本地口罩生產資助計劃，最後都決定退出。Emily指，疫情現時稍為緩和，現正全面檢討口罩生產，「睇下計唔計得掂條數」。

因為存在太多不確定因素，即使尚芳獲批政府的本地口罩生產資助計劃，最後都決定退出。(李澤彤攝)

「香港製造」困難重重

「計掂條數」對Emily來說一點都不陌生，作為「玩具大王」張光銘女兒、Emily畢業後便順理成章地回全利集團的玩具王國幫手，至2003年玩具業訂單萎縮，Emily便協助公司成立「尚芳」以發展自家品牌和令業務更多元化，「之所以叫做尚芳保健就是想公司可以好似尚方寶劍一樣，可以保護香港人。」她說。

「13年出中藥口罩，當時想堅持是香港配方，香港製造，香港設計。成件事是香港做的，所以就買了口罩機。」不過香港製造過程困難重重，其中之一是當時公司在港找不到師傅調較口罩機，最後在內地找到合適的廠商做口罩，不但成本更低，更可以為口罩加印印花圖案，所以便決定將生產線搬去大陸。Emily笑言，「就算現在在香港重啟口罩生產線，都有Fans(支持者)問點解花紋不見了。」

「香港製造」先天不足，是否意味近年政府和部份商界提倡的香港「再工業化」實行不易？Emily指，相較直接在港生產不同的產品，現時香港的角色更像一個開發產品的基地，用香港人的創意和相關工程師設計，然後回內地做生產。她指，因為香港生產成本始終較高，如果要在香港生產，相信較高增值的工業，可行性會較高。

「香港人製造」也是信心保證

對於近年不少人十分支持「香港製造」，Emily呼籲大家同樣可以支持「香港人製造」(Made by HK)。她表示，一個由香港人主理的工廠生產，香港人管理的品牌，同樣可以是品質保證。「對比其他地方，香港人做生意有良心，香港的工廠是嚴格遵守玩具業責任規範（IETP），尊重和禮貌對待每一位的工人，也不會僱用童工。」除此之外，Emily指，香港公司做自己品牌比歐美公司的製作更貼地。因為香港公司了解香港人口味，可以設計出迎合香港及中國內地的產品。

Emily鼓勵香港公司可以多建立自己的品牌／IP（知識產權），「IP 不只是卡通，還可以是音樂或電影。」她表示，政府和業界都十分支持創意產業，只要創作人有創作意念，就可以找香港工業總會創意及創新工業協會幫助開發生產。「業界會教你如何保護自己的IP，找不同的廠家，又會教你如何使用政府資金支持做推廣銷售等。」