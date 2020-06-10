【港商轉型】由生產玩具到開遊樂場　張綺媚：要克服「做廠思維」

自香港工廠大舉北移後，做廠的香港人愈來愈少。張綺媚（Emily）作為香港「玩具大王」張光銘的女兒，全利集團的第二代成員，在代工生產玩具外，也創造屬於自己的IP（知識產權）品牌，甚至「踩過界」，創作英語教育類的卡通片「Ming the Minibus明明小巴」，開設室內自家品牌遊樂場（E Cube Club）等。 Emily表示，要轉型一點都不容易，不過做生意，始終是希望向上流，愈做愈好。

在代工生產玩具外，也創造屬於自己的IP（知識產權）品牌，創作英語教育類的卡通片「Ming the Minibus明明小巴」（李澤彤攝）

公司轉型如揼石仔

Emily形容，由做玩具代工生產，到開拓自家品牌是一件好痛苦的事，「做工廠代工生意就好像已經用二三十年的時間養大一個仔一樣。但現在轉型去創造新的品牌，有好多事情都是要重新學習，成件事就像揼石仔一樣。」

她指，公司曾嘗試在內地發展自家品牌遊樂場，但因為不了解內地營商環境，人生路不熟，最後被騙錢，失敗收場。邁入新行業除了要交「學費」外，思維的轉換也不簡單。Emily形容：「做廠好難先會搵到幾百萬，但賣一個廣告都已經幾百萬，會唔敢比錢宣傳，現在正正就要克服以前做廠的思維。」

除了生產外，全利也在2013年開設自家品牌遊樂場（E Cube Club），直接接觸消費者。（資料圖片）

小題：遊樂場作「平台」 助推香港品牌

Emily直言，香港中小企要做市場推廣不易，她便聯同一眾玩具行家，不但在香港舉辦玩具展覽，參加BB展，也到上海、重慶、南京等地方宣傳，希望可以團結業界能力推廣香港玩具品牌，不用單打獨鬥。

除了生產外，全利也在2013年開設自家品牌遊樂場（E Cube Club），直接接觸消費者。他們會在遊樂場放置自己和行家生產的玩具，讓小朋友試玩。Emily稱，這樣可以直接接觸家長，提高他們對這些玩具品牌的信心，「睇到、摸到件玩具點都放心啲。」除了玩具外，遊樂場也歡迎本地創作人開設興趣班，一來可以吸引小朋友，二來也可幫助本地創作人推廣他們的原創作品。

遊樂場生意本來漸上軌道，但疫情來襲，生意大受打擊，Emily坦言，縱使遊樂場獲業主減租，但經營仍是十分困難，但她堅持維持遊樂場的運作，為小朋友提供一個「放電」的地方，也希望遊樂場作為一個學習和遊戲（Play and Learn）的平台，並支持推廣更多香港品牌。