會德豐私有化方案獲通過　7月27日將結束逾半世紀上市地位

老牌地產公司會德豐（0020）宣布，私有化方案獲股東逾99%高票通過！公司最後交易日預期為本周四（18日），並會在7月27日上午9時撤銷上市地位，意味這間百年洋行正式結束長達57年的上市地位，「落幕」港股。

於法院會議上，共有4.63億股協議安排股份的持有人投票贊成，佔會上投票持有人之表決權的99.2%，而同時只有372.32萬股協議安排股份的持有人投票反對。同時，約99.2%無利害關係股份的獨立股東投票贊成私有化協議。因此，在法院會議上提呈以批准協議安排的決議案已獲正式通過。

至於股東特別大會，也獲約99.87%股東投票贊成，約0.13%股東投票反對，比例符合75%出席股東會並投票的獨立股東贊成，以及在全部獨立股東中少於10%反對的私有化要求。

以今日收市價計 出手溢價3.2%

是次私有化方案獲通過，亦意味吳光正只斥81.5億元現金，便成功將市值近1,300億元的會德豐私有化。

會德豐今年2月27日獲大股東吳光正家族提出私有化，作價以現金加股票方式進行，包括每股12元現金，及1股九倉（0004）和1股九龍倉置業（1997），按今日收市價計，總作價將為63.9元，較會德豐收市價61.95元，溢價3.2%。不過，如果以去年底會德豐每股資產淨值130.81元相比，則存在51%的折讓。

會德豐1857年於上海創立

會德豐於1857年由佐治‧馬登於上海創立，早年從事洋行貿易，其後業務擴展至航運及地位。於1985年2月獲已故船王包玉剛收購，並於同年6月進行私有化，再進行資產重組，將隆豐國際成為系內控股公司。至1993年隆豐國際通過易名為會德豐。包玉剛為會德豐目前大股東吳光正的丈人。

會德豐旗下地產業務發展迅速，在將軍澳及啟德發展擁有多幅住宅用地，而旗下九倉在山頂擁有不少貴重地皮，並參與油塘灣項目發展。截至去年底，會德豐資產淨值高達2,680億元，印證「船王」昔日「棄舟登陸」的眼光。