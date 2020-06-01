領展王國龍：零售業最壞時間已過　業務開始尋底

新冠肺炎對本港零售業帶來衝擊。領展（0823）行政總裁王國龍亦指，限聚令對零售業有影響，但隨政府逐步放寬有關措施，商場人流開始上升，而且領展旗下商場的店舖，多是銷售必需品或食肆等，所以不受旅客減少而有所影響。他並指「最壞的時間已過去」，相信業務已開始尋底，將會穩健上升，未來零售市道亦會向好。

王國龍表示，目前有逾百個新租客，填補了舊租客遷出的原舖，集團將視乎商戶情況減租，其中減幅最大為補習社及酒樓。續租方面，集團方針為保持旗下商場的高出租率，現時部分新續租個案中有租金減幅，亦有租客期望使用短租形式，導致平均租金下滑。

王國龍指出，領展商場旗下迦舖多以銷售必需品，不太受旅客減少影響。（羅君豪攝）

評估國安法影響屬過早

在談及收購計劃時，王國龍表示，現時經濟環境受挫，內地及海外市場皆有不少收購機會，可是受旅遊限制，內地項目由當地同事跟進而未受影響，部分海外項目則可尋找專業人士協助，承認盡職調查或因此放慢。至於香港，他稱暫時未有實質發展計劃，惟強調香港為領展最主要的投資基地。

問到「港版國安法」會否影響本港營商環境，主席聶雅倫認為，草案未有具體條文，現時評估相關影響屬過早，會支持任何有助穩定營商環境及經濟發展的政策。

考慮再進行回購

領展董事會主席聶雅倫表示，領展在上年以平均每基金單位81.7元回購約5,200萬個基金單位，涉及金額約42億元，未達至集團去年計劃回購的股份數目。首席財務總監黃國祥指，領展將在市場條件及法規容許下，考慮再進行回購。

零售市道前景不穩，聶雅倫提到，集團無意改變派息政策，強調目前財政十分穩健。至於對領展員工的資助上，王國龍指領展不擬申請保就業計劃，因為領展並沒有裁員或減薪的打算，故應把政府資源更有迫切需要的香港企業上。