【投資攻略】中概股染藍　阿里呼聲最高　京東、網易遠未達標

阿里巴巴（9988）去年11月回港第二上市，打響中概股「回家」的第一槍，有望最快於8月恒指季檢中晉身為成份股。網易（9999）和京東（9618）也在6月先後在香港掛牌，但據最新統計，流通市值仍遠未足夠納入恒指，反而阿里的托管行花旗在港進一步減持後，該股港股流通市值達到4,400億元，預料一旦獲納入恒指，比重將可達5%的上限。

納入恒指 只計香港流通市值

恒指公司5月公布容許同股不同權（WVR）、第二上市的股份納入恒指，但評估納入的比重時，只考慮其於香港註冊的股份（香港股本），計算流通巿值，任何由存託人持有作為海外存託證券的相關香港股本，會被視作非流通股份。另外，具多重投票權的股票同樣會被當成非流通股份。

值得一提，WVR及第二上市公司納入恒指初期，比重只會佔指數最多5%。

阿里權重若達5% 料有13億美元資金追入

阿里巴巴在一眾有機會「染藍」的新星中最為矚目，這家企業市值高達4.6萬億元，每日成交數十億元，為港股成交最活躍的數間公司之一。據其可供香港投資者買賣的自由流通股票計算，截至6月25日，流通市值約4,434億元。

假設阿里巴巴8月被納入恒指，以現時藍籌總市值約8.15萬億元計，推算阿里權重可達5%的上限。高盛早前發表報告指，若阿里權重達5%，將有約13億美元資金被動追入。

京東在港流通市值僅300多億元，遠未達標。﹙資料圖片﹚

網易、京東流通市值未達標

至於網易和京東，短期內料難以即時晉身恒指。以網易為例，整體市值雖達4,700億元，但由於大部分香港股本仍在存託人手上，自由流通股份的市值僅為254億元；京東整體市值約7,300億元，流通市值僅349億元，同樣遠遠未足夠納入恒指。

值得一提，即使計入網易和京東現時在港註冊的全部股數，該批股份市值亦僅2,787億元和1,765億元，在港股市值排行第17位及第39位，即據恒指的快速納入標準，網易需時最少1年才可納入恒指，京東更需時2年；若要加快晉身「藍籌」的速度，首先需要更多股本搬來香港進行交易，增加在港的流通股份，以「撐大」兩股在港流通市值。

網易整體市值雖達4,700億元，但自由流通股份的市值僅為254億元，遠未足以納入恒指。（資料圖片）

中概股轉來港 股東增一交易平台

美國國會於今年5月通過了對中概股打壓的新法案，提供保薦等企業融資顧問服務的建泉國際（8365），公司執行董事許永權認為，托管行將股份搬倉回港，反而可以多一個平台讓股東交易，迎合亞洲投資者，「最好係全世界都可以交易添」。

許永權指，股票在多地上市「並非新事」，如滙豐（0005）同時在香港、倫敦、紐約等地上市、保誠（2378）在香港、倫敦等地上市，只是在某些交易所的流通量或不高。他說，以阿里為例，港美股份能夠互換，其實也屬同一批股份，每股派息和盈利也是一模一樣，至於投資美股或是港股阿里，只是交易時間的分別。

他說，中概股在港第二上市後，即使財務披露不符合美國會計準則，不再在美國上市，全搬回香港買賣，「起碼多一個option（選擇），讓國際和美國投資者仲有地方做買賣」。至於持有美股的散戶，可透過過戶處將美股換成港股，轉換成本不會太高。