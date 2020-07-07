美打擊中概股　回流香港定內地？　華興︰香港更勝一籌

中美關係交惡，美國對中國的態度漸趨強硬，最近港區國安法更引起美國推動《香港自治法案》。事實上，美國參議院於5月20日已全票通過《外國公司問責法》，法案被視為針對打擊美國上市中國公司（中概股）。雖然法案需經美國眾議院批准，以及美國總統簽署同意後才能成為法律，但法案已經對中概股構成新風險，推動這些企業加速回歸中港。

「被離開」的中概股，不少屬於新經濟股，中國及香港的交易所固然對這塊「肥豬肉」虎視眈眈。現時阿里（9988）、京東（9618）、網易（9999）已經回歸香港，日後或有更多中概股選擇在香港作第二上市。華興證券首席經濟學家兼首席策略分析師、宏觀及策略研究主管龐溟認為，為了吸納更多新股來港，除了推動企業版WVR，港交所有必要改善目前新股定價的T+5機制。

美國參議院於5月全票通過《外國公司問責法》，法案被視為針對打擊於美國當地上市的中概股。（美聯社）

《外國公司問責法》是什麼？根據法案要求，如果上市公司會計監督委員會（PCAOB）連續三年無法審查上市企業的會計師事務所和其審計紀錄，那麼該上市公司的證券將被禁止在美國交易。然而，根據中國相關法律規定，未經監管部門許可，在中國執業的會計師事務所不得擅自向境外提供會計審計底稿。換言之，美國可藉著法案將美國上市的中資企業「踢走」。

《外國公司問責法》目前正待美國眾議院議決及美國總統特朗普簽署通過。華興證券首席經濟學家兼首席策略分析師、宏觀及策略研究主管龐溟認為，假如美國真的通過《外國公司問責法》的法案，應該有不少中資企業不再考慮在美國上市，而轉移在香港直接上市。原因無他，上市公司將會面對政策風險，加上若然競爭對手選擇在港上市，同業更傾向集體在香港上市以形成行業生態圈，故此香港有可能成為這些未上市公司的上市首選地。

京東今年由美國回港作第二上市，未有選擇直接「回A」。（資料圖片）

中概股與A股的「基因」不一樣

中概股回歸，中國或香港市場都是考慮之一。不過，龐溟認為，雖然A股對這些公司追求度很高，「但講實話至今仍無一間中概股真真正正喺A股成功作第二上市」，他形容中概股的「基因」與A股不太相似，包括資本架構、集資需求等因素。他又提到，不少新經濟公司當時在美國集資，它們的資本結構涉及美資基金組成，企業有美元的集資需求，於是只能選擇美國或香港這些離岸市場。

如果真的要「回A」，龐溟分析指，假如企業是紅籌架構，A股需要時間審批；若然是VIE架構（可變利益實體），企業更需要將架構改變以迎合A股的要求。再者，有一些新經濟公司的行業並非內地市場喜歡，甚至是屬於中國證監會的限制產業，例如消費信貸、教育類都屬於限制類，較難在A股上市。

目前新股定價日與上市日相隔5個交易日，華與認為港交所有必要縮短。（路透社）

新股定價T+5須改革

至於香港方面，港交所2年前已經開始改革，歡迎中概股第二上市、同股不同權的架構，以及未有盈利的生物科技公司上市。而恒指公司亦於今年5月宣布將第二上市及同股不同權的公司納入選股範疇。

龐溟相信，恒指公司下一次季檢、即8月份，都應該考慮納入小米（1810）、美團（3690）、阿里（9988）。根據目前恒指及國企指數的股本收益率（ROE）、股息率、每股盈利增長等，這三家公司均高於市場平均數，故此納入這三家新經濟股後，將會利好恒指的基本面。至於京東（9618）及網易（9999），龐溟坦言即使11月未能納入，下年首季的季檢都可以納入，「做第一個最麻煩，之後跟住個例就係」。

至於為了吸納更多新股來港，龐溟認為港交所有必要改善新股定價的T+5機制，「遲早都會傾，由T+5減到T+0等如同一批錢可以打（抽）5個新股，大家都想，邊個唔想？」不過，他認為目前香港的IT系統無法急速轉變做到T+0，故此建議可以讓企業選擇T+2日或3日，無必要硬性規定於5日，始終5日風險太大，「上次美股5日已經可以跌逾10%」。他更笑言「港交所可能做緊（研究），但又收收埋埋暫時唔想畀你知」。