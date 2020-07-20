【專訪】兩月激增600萬活躍買家　eBay港台一姐教疫市搶灘策略

新冠肺炎疫情下，人們網購需求大增，電商成為逆市奇葩，eBay香港、台灣及東南亞業務發展總經理許頌恩表示，疫情令大眾減少外出，不少網購及外賣平台生意均錄升幅，eBay亦有從中受惠，估計第二季eBay的總商品交易額（GMV）按年增長23%至26%。

她相信經此一役，將改變大眾的消費習慣，預料電商將成為未來的大趨勢，大可疫市搶灘。「作為商家，要調整online（線上）同埋offline（線下）業務佔比，始終客人都會想去摸下產品，特別係衫，你會想試著，但係家居用品、手機呢啲，可能睇完個型號同性能就得，呢啲上網買仲好！」

eBay全球共有1.74億個活躍用戶，四大主要市場是美國、英國、德國和歐洲。（eBay香港網頁截圖）

eBay是拍賣網站，最初被定位成一個C2C（消費者對消費者）的交易平台，但近年電子商務巨頭群雄割據，許頌恩稱eBay也一直改變及創新，逐漸演化成一個「B2C（商家對消費者）」平台，四大主要市場是美國、英國、德國和歐洲，目前平台上有79%物品是全新商品，90%是一口價商品。

許頌恩認為，在數碼商務轉型下，香港賣家有不少業務發展的機遇，故eBay希望幫助他們在全球市場拓展業務，如無人機公司大疆創新（DJI）、莎莎﹙0178﹚、卓悅﹙0653﹚和家電公司億世家都是eBay平台上的賣家。

名牌及大企業一般都會有自己的網店，進駐eBay有何好處？許頌恩解釋，此舉可吸引更多活躍用戶瀏覽其商品，也可以把限量版商品放在eBay拍賣，例如eBay美國站曾跟Nike聯乘合作，日本最高價藝術家奈良美智亦有把作品放到平台上拍賣。

許頌恩指，eBay與不同企業合作，為其商品吸引更多活躍用戶。﹙eBay facebook圖片﹚

宅經濟抬頭 啞鈴銷情急飆3000%

疫情下宅經濟抬頭，電商行業銷情報捷。許頌恩說疫情使大眾逗留在家，帶動在家工作、娛樂和做運動的商品銷售，以eBay美國站為例，網絡攝影機的銷售按年增長2000%，VR（虛擬實境）眼鏡、遊戲控制器及遊戲機的銷量分別上升590%、265%及245%，啞鈴和體操墊則上升3000%及610%。

她透露在4月至5月期間，eBay全球新增或重新激活了約600萬名活躍買家，預期第二季GMV按年增長23%至26%。為了進一步吸引新的和現有的買家，eBay在營銷和技術方面進行了新的投資，又會舉辦不同活動，平台稍後將開展back to school（重返校園）優惠，之後便是萬聖節優惠，買家可以在這些特別時段以優惠價購買商物。另一邊廂，每年第四季為電商旺季，在感恩節、黑色星期五（Black Friday）、網絡星期一（Cyber Monday）和聖誕節等節日下，將進一步推動網購熱潮。

黑色星期五（Black Friday）和網絡星期一（Cyber Monday）都是網購大日子，各大商店及網購平台都會狂推優惠吸客。（資料圖片）

許頌恩認為若賣家想把握好下一波的商機，應在第二季開始準備好貨物和海外倉，以縮短採購和貨運時間。為了讓賣家做跨境貿易時更加得心應手，eBay會運用大數據作深度市場分析，就店舖營運、物流、品牌經營、貨品管理等範疇，向賣家提供意見，協助他們了解最新的行業資訊，以及制定相應的市場策略。「同其他電商平台相比，我哋有比較多資金流，若果賣家響eBay出售貨物，佢哋好快就收到錢，加上eBay有1.74億個活躍用戶，銷售網絡涵蓋世界各地！」

著重提升用戶體驗 外判物流團隊

不過，相比其他電商巨頭，eBay並無自家的物流團隊。許頌恩解釋道每間公司都有不同重點，eBay著重提升賣家和買家的用戶體驗，在物流方面，平台將與第三方物流供應商合作，提供SpeedPAK物流管理方案，方案涵蓋貨品收件、分類、空運、進口清關和「最後一公里配送」等物流程序，並設有追蹤服務，此服務賣點是快速、穩定和性價比高。

疫情衝擊貨運，eBay也出招支援，「以香港寄貨到美國為例，在疫情前，若賣家採用該方案，最快5日到貨，但疫情後，機位緊絀，平均需要15至20日才可到貨，公司並有提供資助，以降低運費。」

許頌恩坦言大中華區賣家需要對貨物好好把關，杜絕假貨，要兼顧好品質及價錢，否則難以吸引海外買家購買商物。（黃舒慧攝）

網上購物，最怕買到假貨，那麼eBay如何確保平台上出售的產品是正貨？許頌恩強調eBay平台對於假貨持「零容忍」的態度。公司早在1998年就設立了保護智慧財產權方案Verified Rights Owner（VeRo計畫），方便使用者檢舉侵犯任何智識產權的刊登。在收到舉報後，eBay會立刻對上架產品展開調查，並採取相應措施。同時，eBay設有Money Back Guarantee（退款保障項目），保護消費者。平台更設有團隊，定期檢視買家對賣家的評分，例如若某賣家item not received （未有收到貨品）的比率過高，平台便會限制該賣家刊登商品數量，甚至封鎖帳戶。此外，eBay推出了「eBay AUTHENTICATE」計劃，由驗證員為貴價商品提供驗證程序，若檢查後發現該物品是偽造，平台將會向買家退款。

問及中美摩擦升溫影響，許頌恩覺得雖然美國或會對香港採取不同政策，但未必對eBay本港賣家造成太大影響，皆因電商賣家沒有實體舖，已減省租金壓力，「只需要一台電腦，解決物流問題便可做生意，eBay會一直檢視市場，為賣家解決供應鍊的困難。」