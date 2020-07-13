【專訪】初創DayDayCook乘風破浪　朱嘉盈：逆境時更要發揮創意

入廚除了是一種愛好，亦可以是一門「大茶飯」。曾任職銀行證劵部主管的朱嘉盈（Norma），「出得廳堂」同時「入得廚房」，早年毅然放棄高薪厚職，興趣先行，創辦烹飪平台DaydayCook，近年更由內容製作踩入電商界，以直播帶貨等形式拓展內地市場，取得阿里巴巴基金、K11等逾7,000萬美元（約5.4億港元）融資，成為矚目的本地初創代表。

一切聽落順利，但過程百味紛陳，一份信念，加一點創意，還得多謝一個人。

訪問期間，Norma即席炮製一道蕃茄牛肉，這道簡易的家常小菜，自然難不倒這位「美女廚神」，她每星期會在社交平台分享下廚心得，笑言「成日被人話我教的菜太易煮」，又透露把公司名字取為日日煮，希望鼓勵年青人將烹飪變成生活的一部分，做到「日日都煮」，她笑稱，「不過現在太忙，（自己）盡量都周周煮！」

Norma透露把公司名字取為日日煮，希望鼓勵年青人將烹飪變成生活的一部分，做到「日日都煮」。（羅君豪攝）

真實有個性的影片更吸眼球

朱嘉盈從喜愛煮食，八年前源於一個單純的想法，便萌生創業念頭。「當時我想上網找食譜，特別是以短片形式的家常小菜，但找不到容易學習又吸引的內容，於是便將自己的食譜放到網上與人分享。」後來，她索性辭去銀行職務，專心營運DayDayCook，多年拍攝逾萬條影片，與觀眾分享煮食心得及樂趣。

網路上搜尋烹飪短片，數量之多令人眼花繚亂，反而增加選擇困難。Norma認為，現時製作內容必須個性化，「以前拍一條片，會希望全世界都喜歡看，但現時年輕人愈來愈有個性，有人喜歡素食，有人喜歡健身，要針對每一個目標群眾拍片，才能迎合他們的喜好。」她又指，內容種類必須多元化，不斷以新內容刺激觀眾興趣，例如構思各個場景需要的食譜，包括辦公室、露營地等。

Norma從前較重視影片質素，整個流程由構思食譜、準備、拍攝、剪接，到後期製作須花費不少人力物力，隨著社交媒體興起，她可以輕易一個人自編、自導、自演及自剪，「年輕人最喜歡真實感，簡單又真實分享的內容愈來愈好看，例如我會在影片上思考煮什麼菜給老公吃、為什麼想煮這道菜等，這種內容有時候比專業製作的更吸引。」

Norma形容，她丈夫Sam是自己創業以來最大的支持者，也是DayDayCook的頭號粉絲。（Daydaycook Youtube Channel）

老公是教練 也是最大支持者

作為成功的初創企業老闆，Norma亦曾經歷不少挫敗，經常「周圍飛」出差，與家人聚少離多，但慶幸丈夫Sam為最堅實的後盾。「只要得到需要的支持，即使相處時間少，亦不會感到孤獨，當我遇到困難、很有壓力的時候，就會打給老公。」她形容丈夫像一位教練，清楚了解她的性格及想法，總能夠助她調整心理狀態，迎接更多新挑戰。

Norma直言，老公是她創業以來最大的支持者，亦是DayDayCook的頭號粉絲。「佢由以前唔識煮野食，到睇我拍嘅片學識烹飪，每次當我返香港，佢都會煮飯畀我食，仲會用Instagram記低每一道菜，過程好特別。」

朱嘉盈近月創立「港創人」平台鼓勵更多年青人創業，認為在困難時刻，創業家更應該激發創意，尋找更大空間建立事業。（羅君豪攝）

困難時創業家更要發揮創意

創業路從來不易，目前經濟環境轉差，本地失業率高企，創業念頭更見奢侈。作為過來人，Norma近月創立「港創人」平台鼓勵更多年青人創業，並認為在困難時刻，創業家更應該激發創意，尋找更大空間建立事業。上月港區國安法通過，又會否令初創融資較難？她指未留意到法例影響投資者信心，認為在社會愈發穩定之下，公司可照常運作屬好事。

她建議初創企業家須有正面思想、不斷學習的心態，以及保持初心。她形容，正面思想看似簡單，但卻不是每個人都擁有的特質，須提升自己的思維方式，才能有效帶領團隊。不斷學習也十分重要，她舉例當年進軍內地，縱使不熟悉市場運作，面對是陌生及困難的處境，仍可循學習心態克服困難，同時必須堅持信念，將一件事情做到成功為止，不能輕易言敗。