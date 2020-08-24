抗疫留家煮飯仔　「港女鍋」Bruno銷情爆升　分店一年2間變6間

商業社會，有危便有機，這句話套用在日本廚電品牌Bruno香港代理Ace Kitchen（一級廚具）身上，一點也不錯。皆因疫情持續多月，不少人避免外出用膳，轉為在家煮食，刺激小型家電產品銷售。Ace Kitchen（一級廚具）廚房相關產品在過去數月銷情一直逆市上揚，公司更趁租金回落之際，以短租形式入住商場，短短一年內，店舖數量由2間增至6間，堪稱逆市奇葩。

Ace Kitchen產品經理葉錦超認為，零售業市道低迷，商場有更多吉舖，令公司得以用較低租的價錢開店，未來會尋求更多開設期間限定店的機遇。

Ace Kitchen現時在香港擁有6間分店，全部均是以短租形式租賃，靈活轉身。（龔嘉盛攝）

Ace Kitchen成立於2014年，為多功能電熱鍋Bruno及日本窩夫機品牌Vitantonio的香港代理。作為香港小公司，最初要說服日本供應商合作，著實花了不少功夫。「日本公司好多時都冇諗過要做出口生意，加上我哋公司又冇乜背景，佢哋會比較擔心我哋細公司會易啲執，售後服務未必做得好，所以2015年傾Vitantonio代理都用咗半年時間，先用誠意打動到佢哋，佢哋就試下小批量咁畀咗1,000部我地賣。」

小試牛刀，市場反應卻奇佳，公司首日開設Vitantonio Facebook專頁，沒有做任何宣傳，便已有數千個like（讚好），之後的數批產品均是全數沽清。「原來果時有好多香港人會專程去日本撲呢部機返黎，啲客發現有香港版之後好開心，唔洗去日本旅行特登買，亦都唔洗驚電壓問題，又有保養！」

食髓知味，有了Vitantonio的成功例子，公司其後引入Bruno品牌則順利得多，而且銷售再下一城，其多功能煮食鍋因賣相精緻復古，被稱為「港女煲」，平均一年出售過萬部。現時Bruno及Vitantonio品牌分別佔Ace Kitchen整體銷售量的四至五成及約兩成。由於Bruno品牌知名度較高，也是公司的銷量冠軍，故公司開店時決定用Bruno作為店舖名稱，以吸引客人到店選購貨品。

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疫下工廠暫停 一度缺貨

疫情下，更多人在家煮食，令廚房用具、廚房相關產品變得暢銷，但原來也令Ace Kitchen一度面臨缺貨危機。葉錦超坦言不少日本家電都品牌是在內地生產，在2月時內地疫情最為嚴重，不少工廠暫停，令公司無法向客人交貨，到了5月供貨量才恢復正常。而過去數月，公司的廚房相關產品銷情是逆市上升，公司便「食住個勢」增設門市數量。「2、3年前響商場好難搵到短期租約，依家商場多咗吉舖，租金都比較低，計返數覺得我哋支持到（開店），咁就試下，本身都驚我地客路窄，生意未必維持到，但做耐咗發現生意都好穩定。」

除了售賣廚房小家電外，公司也有與其他品牌合作，引入一些寄賣產品，例如加濕器、空氣清新機、藍芽喇叭、帳幕、野餐墊等，約佔整體銷售數個百分點。葉錦超說本港的電器舖只會賣電器，而百貨公司就把電器部及家品部分隔，讓客人未能一次過買到廚具用品及家品，公司則參考了日本廚具用品店的營運模式，售賣家電之餘，也會配上相應的小產品，例如飯勺及碗碟等。

目前，Ace Kitchen已在香港開設6間分店，全部短租商場舖，店舖面積最細的是屯門市廣場分店，僅有約200方呎，故只會售賣核心產品，然而該店的銷售額卻是最高，因此，公司在揀選新店店址時，店舖面積大小並非重要考慮因素，反而傾向揀選留有基本裝修（沒有拆卸牆璧、天花板及地板）的吉舖，皆因若要重新鋪設地板及裝修天花板，裝修費動輒要數十萬元；若有基本裝修，而且情況良好，裝修費便可減少至約10萬元。

葉錦超說公司並無特別做宣傳推廣，只是無意中接觸到數名KOL（關鍵意見領袖），便一同合作拍攝煮食短片，對公司銷情有一定幫助。（龔嘉盛攝）

粉色系產品 將各年齡層一網打盡

現時家電市場競爭激烈，惟葉錦超日本家電覺得對港人仍有一定吸引力，因為港人較為鐘情日本品牌，而日本小家電適用於2至3人家庭，尺寸較小，定價相宜，設計用色豐富，有黑色、深啡、粉色系的產品，「啲人鐘意粉色系嘅話，可以將成個廚房襯哂色」，這令公司客戶年齡層涵蓋20多至40多歲的女性。

不少人或會認為代理商「食水深」，定價遠高於品牌原有售價。他解釋：「香港代理要同日本品牌拎貨，中間最少經多過一重，如果日本代理商批發價高，想賣平啲都難。」另外，香港售賣的電器產品要由工廠專程設計電壓，還需經過機電署的安全認可認證，故產品價錢難以做到與日本定價一樣，以Bruno橢圓形電熱鍋為例，日本售價是16,000円（約1173港元），香港售價則為1,598港元，公司會在上架時盡量把價格壓到與日本差不多，並是大眾可接受的水平。因本來公司產品定價已經便宜，故未來不會考慮減價吸客。