本地於7月爆發第三波疫情，零售數據至今連跌18個月。據政府最新統計，7月的零售業總銷貨值的臨時估計為265億元，按年跌23.1%，較6月跌24.8%略為收窄，亦優於市場預期，首七個月合計的總銷貨值的臨時估計跌32.1%。

至於零售總銷貨量的則按年挫23.9%，首七個月合計的總銷貨量的臨時估計跌33.5%。

按跌幅排名﹕

1.珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌53.7%

7月本港珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌53.7%。（黃寶盈攝）

2.鞋類、有關製品及其他衣物配件跌53.6%

鞋類、有關製品及其他衣物配件跌53.6%，為月內第二大跌幅的消費品。（資料圖片）

3.藥物及化妝品跌50.9%

上月本港藥物及化裝品銷售按年跌逾５成。

4.服裝跌42.5%

7月服裝銷售按年跌42.5%。

5.眼鏡店跌37%

6.百貨公司貨品跌28.8%

7月百貨公司貨品銷售跌28.8%。

7.中藥跌26.5%

8.汽車及汽車零件跌13.1%

9.食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值跌12.9%

上月1食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值跌12.9%。

10.其他未分類消費品跌7.2%

11.電器及其他未分類耐用消費品跌5.6%

升幅排名﹕

1.超級市場貨品按年升26.5%

７月份超級市場貨品按年升26.5%，在各類消費品表現中最佳。

2.燃料升3.8%

上月燃料銷售上升3.8%。

3.傢具及固定裝置升0.3%

政府發言人表示，即使比較基數偏低，7月零售銷售的按年跌幅仍然顯著，原因是本地疫情個案急升，社交距離措施因而收緊，進一步打擊本地消費活動。最近本地疫情緩和或有助改善消費氣氛，但訪港旅遊業維持停頓，零售業的經營環境短期內依然會十分困難。