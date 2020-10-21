國泰裁員｜裁減8500職位　涉5300名駐港員工　國泰港龍即時停運

早前有消息指，國泰（0293）旗下國泰航空及國泰港龍航空，早前決定放棄申請第二輪保就業計劃，業內及外界均相信是為裁員鋪路。方案今早揭盎，公司宣布重組方案，整個集團會削減約8,500個職位，相當於集團職位總數約24%，同時停止營運國泰港龍航空。

重組成本涉22億元

集團指，透過凍結招聘，加上自然人手流失，已將實際削減的員工減少至約5,900 (約佔集團職位總數的17%)，其中包括約5,300名駐港員工，另外約600名非駐港員工亦可能受到影響，但須視乎有關地區的監管規定而定。

另外，集團旗下全資附屬區域航空公司國泰港龍航空，將即時停止營運。集團擬尋求監管機構批准，由國泰航空及旗下全資附屬公司香港快運航空，營運國泰港龍航空的大部分航線。

管理層指，重組成本約22億元，將以公司內部資源撥付，重組後現金消耗每月減少約5億元。集團表示，明年全年將繼續實施現行的高級管理層減薪安排，並於明年上半年向非機組人員員工推出第三輪自願性特別休假計劃；所有員工於2021 年將不獲加薪，亦不會獲發2020年度的酌情年終獎金。

國泰指出，疫情為帶來嚴峻的挑戰，雖已作多番努力，但每月仍流失15至20億元現金，預計今次重組將使集團今年每月減少約5億元的現金支出。

近月屢傳裁員計劃 日前暫停「調更」

事實上，早前國泰已經向員工發內部通告，從10月1日起，即時暫停需要執飛及休假的員工之間的調更安排，直至另行通知，而其他調更的申請則繼續根據原有指引進行。由於以往不少員工均可以透過同事之間調假，爭取更多飛行時數賺取額外收入，又或者是縮減上班時間換取休假。故此，當國泰員工得悉上述消息後，已經熱傳是安排裁員的第一步。

至於一直未獲管理層證實真偽的裁員訊息，當中除了提及裁減700名機師、400名國泰城員工，以及1,500名空中服務員，更指國泰計劃預留國泰城全部會議室，讓空中服務員歸還制服，即日會封鎖員工的職員證和電郵。

莊太量覺得國泰可推出無目的地航班開拓收入，並以機場貴賓室、頭等及商務艙體驗作噱頭吸客。（資料圖片）

莊太量：裁員對本港失業率沒大影響

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量則表示，不少行業也與航空業一樣受到疫情重挫，以酒店業為例，個別酒店以月租形式出租房間，又推出「staycation（宅度假）」優惠吸客，入住率高達八成，故國泰應該先嘗試開源，包括推出無目的地航班和出售飛機期票，讓客人可以預早入手2年後的機票，若果開源不成功，再考慮裁員。

莊太量認為國泰裁員將不會對本港失業率造成太大影響，因以本港上半年勞動人口有354萬人作粗略計算，假設國泰裁員3,000人，大概只會令失業率增加0.1%。他建議被裁的員工「有公司請就做住先」，而從事航空業的工作經驗可以應用至酒店、旅行社或者旅遊資訊平台的工作，空姐則可以到高級餐廳做侍應。