國泰裁員｜港龍空姐不氣餒　打算「落地」教滑雪　「同事都上進」

國泰集團﹙0293﹚日前宣布重組方案，裁減約8,500個職位，並結束營運國泰港龍。雖然不少空姐、空少早已有心理準備被裁，但總想不到一家成立超過35年的品牌，在一夜之間成為歷史。

航空業「寒冬」，不少人認為空姐、空少一旦被裁「落地」，便與一個普通服務員無異。事實又是否如此？加入港龍13年、任職空姐的黃小姐向《香港01》訴心聲，透露身邊大部分同事都有上進心，趁工餘時間修練一技之長，特別是過去一年「停飛」的時間，大家都有為自己的將來作打算，準備隨時跳出「comfort Zone﹙舒適圈﹚」，而非臨渴掘井，「二、三十歲仲係好後生，肯去搵出路就得！」

空姐黃小姐加入港龍13年，形容公司有「一家人」的感覺，與同事共同成長。（受訪者提供）

港龍航空成立1985年，2006年獲國泰集團全面收購，2016年再易名為國泰港龍，是國泰集團重要一員。現年三十多歲的黃小姐，早於2007年便加入港龍任空姐，當初抱著有機會面試的心態嘗試見工，豈料入職後一做便是13年。「份工時間彈性好，多假期，做耐咗又做慣咗，好舒服」，黃小姐形容自己一直是停留在「Comfort Zone」，所以沒有計劃轉工。

在公司工作多年，她形容港龍有「一家人」的感覺，「千幾個Crew﹙隊員﹚，做咗十幾年每一班機都會撞到識嘅人」，有些同事更是由20歲出頭入職認識至現在，「望住大家成長，睇住大家結婚、生仔」。

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「無諗過會成間摺咗」

可是，國泰港龍的品牌一夜之間成為過去，黃小姐坦言得悉當刻有痛心的感覺，「雖然有心理準備，但無諗過會成間摺咗！」她覺得有點不可思議、不太真實，身邊亦有不少同事痛哭。

對於「棄港龍、保國泰、快運」，黃小姐感到有點不忿，但亦明白是商業考慮。而她尚算滿意公司的賠償方案，始終今年爆發疫情至今，不少同事幾乎全年停飛，公司可謂「白出糧」，而且公司最終決定不對沖強積金，「公平啲講都OK嘅」。黃小姐職級為Purser﹙艙務長﹚，底薪大約有1.4萬元，計及年資等因素，最終公司賠償約六位數字。

黃小姐兩三年前考獲滑雪教練牌，但因氣候和場地所限，很難在香港開班授課。（受訪者提供）

人不可貌相 空姐竟是滑雪教練？

雖然公司的賠償金足以應付短期的生活使費，不過黃小姐已經開始計劃日後的事業發展。空姐形象一向讓人覺得斯文好靜，殊不知黃小姐竟是一位滑雪教練，「考咗牌兩三年，但香港無地方教」，或者要去內地、日本才可，而且滑雪活動受季節所限，所以很可能要「冬天搵定夏天錢」。

她坦言，事實上不少同事有一技傍身，例如是瑜伽教練、蛋糕師傅，甚至是KOL，日後可繼續發展自己的「Side Business﹙副業﹚」，甚至副業變主業。「即使有些同事沒有專長，亦有趁著過去『停飛』的一年，報讀不同興趣班進修，例如插花、婚禮策劃、寵物美容等。好多同事都好上進，二、三十歲仲係好後生，肯去搵出路就得！」

國泰宣布進行員工重組計劃，裁走8,500個職位，並終止營運國泰港龍品牌。（資料圖片）

機師轉行門檻高 較空姐難「轉身」

國泰宣布重組及裁員計劃後，不少保險公司、地產代理已經向受影響員工招手，入行門檻及經驗要求相對「 有得傾 」，黃小姐則認為，求職因人而異，身邊的同事暫時都不太願意，「睇你肯唔肯做，始終『Chur』開單有啲『厭惡性』！」她也補充，或許有一天「馬死落地行」。

港龍倒下，除了空姐、空少受影響外，機師亦要尋求出路，但難度似乎更高。黃小姐透露，自己都有一些機師朋友被裁，對前景感到十分擔心，「呢個時間無乜航空公司請人，揸飛機更加難」。機師的收入固然比空姐、空少理想得多，但同時「賺多使多」，生活質素較高，「當他們被裁後，短時間未必太難捱，但長遠而言求職的彈性或比空姐空少更低。」

黃小姐熱愛空姐工作，認為工作模式有彈性，讓她生活更舒適。（受訪者提供）

跳出「Comfort Zone」 冀航空業再衝雲霄

即使國泰員工「有幸」留低，在航空業前景不明朗的情況下，「倖存者」或者仍要面對更「辣」的合約條款。黃小姐指，國泰安排的新合約條款較以前差，薪金大減，機師人工更是削半，又要延長試用期，國泰更預告留任的員工明年要繼續放「無薪假」。黃亦替國泰同事感憂慮，「有被炒嘅國泰朋友都話，唔知留得低算好彩定唔好彩」。

縱使「天氣不似預期」，今次港龍倒閉，令黃小姐早日跳出「Comfort Zone」，趁著仍年輕重新規劃自己的事業。她笑言，當前要做的事，是要和一眾同事「圍爐取暖」，好好道別一番，「留下共我曾愉快的憶記」。她同時也希望航空業盡快度過「疫境」，再次衝上雲霄，「或許2至3年後國泰和快運業務重回正軌後，同事可能會重回崗位。」