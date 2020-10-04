傳國泰明裁員　前線空姐︰底薪減至7000元　同事由迷惘變搵定後路

已決定不申請第二期「保就業」計劃的國泰航空（0293），裁員陰霾籠罩。最新網傳國泰將於周一﹙5日﹚起「派大信封」，涉及700名機師及400名國泰城員工，又指可能要裁減1,500名空中服務員。國泰回覆傳媒查詢時指出，不會就坊間各種揣測及傳聞作評論。

作為本港最大僱主之一，國泰倘大規模裁員，勢引起社會廣泛迴響。有國泰空中服務員向《香港01》表示，在收到裁員通知前，已有此心理準備，並為自己「搵定後路」，未來將不再從事航空業，或轉行至其他較穩定的行業。

國泰裁員的消息尚未得到官方確認，但已有國泰空中服務員向《香港01》表示，對裁員作心理準備。任職國泰空姐數年的Lydia表示，當初公司向員工發出電郵稱不會申領第二輪保就業計劃時，已有同事估計，機艙服務員的各階級同事需要裁走大約四分之一。

國泰航空早前公布，旗下國泰航空及國泰港龍將不會就第二輪保就業計劃提出申請。（資料圖片）

被逼減薪 有員工心淡「搵後路」

疫情衝擊全球航空業，為了節流，國泰早於今年2月初已推出「特別假期計劃」（Special Leave Scheme，SLS），亦即是「無薪假」安排。Lydia亦有參與該計劃，她直言，自從公司叫大家自願減薪後，不少同事已經感到心淡，又指近月公司屢傳炒人消息，同事們起初感到迷惘，但至今要找「後路」離開的都已經找到了。

Lydia又指，接近停飛半年加上參與減薪計劃，收入大受影響。她坦言不論自己是否在裁員名單中，都不會考慮繼續任職空姐，因為估計未來的待遇只會更差，亦相信不少BC（Basic cabin crew）同事都會離開，但FP（Flight Purser）以上的職級或傾向與公司共同進退。

國泰在今年推出了兩輪為期3星期的自願無薪假（SLS），行政總裁鄧健榮曾透露首輪有80%合資格員工申請，第二輪則有90%員工申請。（資料圖片）

事實上，入行初期的Basic cabin crew底薪大約有9,000元，以最少70小時工作時數計算，時薪約130元。而一般空姐每個月「飛行時數」可達80至90小時，即月入約有13,000元至14,000元。不過，在「特別假期計劃」的減薪安排下，Basic cabin crew的底薪已降至7,000元左右，對比以往一般正常服務的薪金，幾乎大減一半。

Lydia相信，390億元重組計劃總可以為國泰短暫止血，又認為公司財政狀況其實不算太差，「始終貨運業務仍然有盈利。」她認為，國泰的前景不太悲觀，相信香港日後難有一家航空公司的規模可媲美國泰，即使真的裁減了不少新血，相信「雨後天晴」後亦會有不少新人加入，「始終很多人仍然對這份工作有『Fantasy』」。

有國泰空姐希望公司盡社會責任，不要大規模裁員。（資料圖片）

前線員工料3類人「高危」

市場傳出國泰即將裁員，現職國泰空姐的Victoria估計公司會向合約員工、3年內即將退休以及入職不足3年的員工開刀，她坦言作為前線員工，不太希望公司炒人，惟公司自2月以來航班數量大減，「拖到依家先炒人係捱咗好耐」，所以國泰裁員也是可以理解的，但期望公司可以因為獲政府注資而盡相應的社會責任，避免大量裁員。

即使國泰陷入困境，但Victoria與身邊的同事均未有打算辭職，「如果炒人，都可能炒到我，但其實留低都可以博佢唔炒。」她續稱，空姐薪金是由底薪及津貼組成，即使停飛，公司也會「照出底薪」，足夠她應付生活所需，加上香港經濟轉差，想轉行也不是易事。「為咗幫補生計，我身邊唔少同事都有做『秘撈』（向公司申報後便可），又或者開設IG shop。」不過，Victoria坦言，自己並無找兼職工作，原因是國泰近期把編更公布日期由月中延遲到25、26日，這樣安排令她要遲報兼職的更數，又或者只可揀選一星期報一次更的兼職，

疫情前空姐是不少人的理想職業，Victoria覺得疫情結束後，仍有許多人願意入行，那時候入職空姐便不用擔心飯碗不保，但最大問題是目前疫情不斷反覆，相信需要等待一段較長時間、甚至是人們接種疫苗後，航空業才可復甦，屆時國泰才可重啟招聘。