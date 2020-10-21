國泰裁員｜全球航空業折翼　今年恐炒50萬人　國泰減人手月慳5億

受新冠肺炎疫情影響，國際航空運輸協會（IATA）預計全球航空公司收入有機會從由8,380億美元，大跌一半至4,190億美元；今年將虧損高達840億美元，成史上最差的一年，而明年虧損仍有約158億美元。

由於疫情爆發的程度超乎預期，各國的旅遊限制「鬆綁」無期。IATA估計，國際客運需求最快要到2024年，方可回復至危機前的水平，較原先預計推遲一年。目前各大航空公司已經進行「大裁員」，有報告指年底全球航空業或裁減50萬人！

航運需求距離完全復甦仍有漫漫長路，但明顯全球航空公司無法與全部員工一同度過難關。根據顧問機構Five Aero在9月發表的報告顯示，全球航空業在過去6個月，一共裁員超過35萬人，並預計今年底裁員人數恐逼近50萬。

國泰（0293）最新公布，計劃削減8,500個職位，相當於其職位總數24%，透過凍結招聘，加上自然人手流失，已將實際削減的員工減少至約5,900（約佔集團職位總數的17%），其中包括約5,300名駐港員工，另外約600名非駐港員工亦可能受到影響，但須視乎有關地區的監管規定而定。

國泰指出，疫情為帶來嚴峻的挑戰，雖已作多番努力，但每月仍流失15至20億元現金，預計今次重組將使集團今年每月減少約5億元的現金支出。

漢莎全球共聘請約13.8萬名員工，即使獲德國政府出手救助，但公司也要裁減2.2萬人。（資料圖片）

各大航企大裁員 德國漢莎裁2.2萬人

綜合各地媒體報道，全球主要航空公司幾乎無一不裁員，其中僱用13.8萬人的德國漢莎航空（Lufthansa），繼早前宣布裁減2.2萬人後，又傳正考慮將大型客機A380提早退役，並不排除裁減更多人，有傳或多裁5,000人。同樣是歐洲大型國際航空公司之一的英國航空（British Airways），亦計劃減1.2萬人，相當於三分之一的人手。

澳洲兩大航空公司澳洲航空（Qantas Airways）及維珍澳洲（Virgin Australia）亦計劃裁員，其中澳航裁員8,500人，佔整體員工3成；至於陷入財困的維珍澳洲航空，早前已申請破產保護，並獲美國貝恩資本（Bain Capital）收購，最終亦要裁員3,000人。

美國方面，有約13.3萬僱員的美國航空，打算裁減1.9萬人；而擁有9.6萬員工的聯合航空，則計劃裁員1.6萬人。早前美國投資銀行Cowen更大膽估計，美國整體航空業今年底將裁減15萬至20萬人。

國泰早前獲港府出手注資，羅祥國覺得若果公司未來再度陷入財困，政府仍會透過注資、貸款、裁員及重組等方式，拯救國泰。（資料圖片）

學者：不大幅度裁員 恐倒閉

環球航空業步入「嚴冬」，中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國認為，在疫情持續反覆下，預料航空業需要更長時間復原，而根據IATA（國際航空業協會）預測，國際客運需求最快要到2024年，方可回復至2019年危機前的水平，換言之國泰航空未來營運情況仍較嚴峻，因此削減航班和裁員是無可避免。「即使國泰大幅度裁員，也是合理決定，否則公司就會倒閉。」

羅祥國估計國泰將會按照若干比例削減航班營運相關職級的員工人數，以數量來說，機艙服務員受影響較大。「國泰依家每個月蝕15至20億元，啲飛機就停哂響度，啲員工又唔洗返工，白出糧，冇任何一個大企業可以咁樣長期經營、運作及生存，再係咁就會破產，若果裁員就即係再咁就捱唔到落去，！」

對於會否擔心航空業人才流失過多，羅祥國說現時航空業正受到史無前例的衝擊，各國航空公司需要負責任地維持經營，並要因應市場需求來計數，待業務復甦時便會重新招聘人手，故這些流失的員工將可補充回來。