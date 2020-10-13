Google尉俐妮：78%受訪者稱AI可提高經濟復甦效率　惟3因素成阻礙

Google香港開展新三年期的《智慧數碼城市白皮書》計劃，研究香港市民和企業對人工智能（Artificial Intelligence, AI）準備的程度，幫忙香港接受及轉變由AI驅動的智慧數字城市。同時進行調查，以了解市民對AI看法，結果發現近80%受訪者認為AI可以提高經濟復甦及客戶體驗效率，惟亦指出有三項因成為推動AI發展的障礙。

香港市民對AI帶來的益處持樂觀態度

就AI的準備度指標（AI Readiness Index），若以0為最低，100為最高，今年香港市民的表現是50，香港企業是56。Google香港表示，總體而言，數字反映香港市民和企業都對Al抱持樂觀的態度，亦渴望學習和掌握Al的知識以保持競爭力。

在經歷「新冠肺炎」大流行後，就Google香港銷售及營運董事總經理尉俐妮（Leonie Valentine）觀察到的情況，認為大家對AI的態度由「有都不錯」轉變到「必需要有」這一點上，是最重要的改變。市民對AI帶來的益處持樂觀態度，但就缺乏對相關的認識。有65％的居民期望AI整體上可以改善社會，有63％的人認為輕鬆和便利是採用AI的主要原因，而港人最常用的AI技術產品是智能翻譯和路線優化，分別為80％和79％。

根據數據顯示，會阻礙市民去使用AI的主要因素有，對相關數據的使用沒有認識和準許及成本問題，分別有49％和40％。對推動AI方面，80%受訪者期望公共部門去進行有關工作，另有70%受訪者則認為由私營機構推動。

另外，有47%的市民對日常使用AI持開放態度，但仍有49%的人將自己的資料或數據要透露給AI表示抗拒。調查亦發現，有40%受訪者認為AI服務昂貴，表示或會就此拒絕使用。就以上數據的顯示，尉俐妮認為，對香港來說，這是一個好的現象，可以見到香港市民對AI看法的改變，態度亦向正面的方向發展。

為應對香港市民對AI的誤解，尉俐妮表示Google一直在進行一系列的AI教育，包括推出繁體中文粵語版A-Z的AI指南（https://atozofai.withgoogle.com/intl/zh-TW/）、不同年齡和程度的AI教材，包括Explore ML和TensorFlow、提供免費AI教育網站 （https://ai.google/education）等等 。

尉俐妮表示Google一直在進行一系列的AI教育，包括推出繁體中文粵語版A-Z的AI指南（https://atozofai.withgoogle.com/intl/zh-TW/）、不同年齡和程度的AI教材。（Google提供）

香港企業：AI將提高經濟復甦和客戶體驗的效率

在是次研究中，香港企業的研究涵蓋了四項商業範疇，包括金融服務、科技、零售和運輸及物流，四個的準備度指標按排序為63、59、53和51，金融方面就位列榜首。

有78％的公司認為，AI將提高經濟復甦和客戶體驗的效率。受訪者亦指出，有三項主要因素阻礙AI在企業發展，分別為資金不足、知識差距和人才缺口。縱使香港已經有51％企業已經制定了公司的數據策略，惟有31％企業擁有內部數據庫或尋求從第三方獲取數據。尉俐妮表示，企業需要進行正確的設置並重新調整運營模型，以建立自己往後持續使用AI的堅實基礎，例如通過利用雲端技術去解決方案和製定數據管理準則。

尉俐妮指出，今次調查顯示，47%市民對日常使用AI持開放態度，但仍有49%的人將自己的資料或數據要透露給AI表示抗拒。（Google提供）

運輸及物流板塊視AI為正面的破壞者

尉俐妮表示，大家認為AI在未來的影響較現時大，所以令到專有技術，設置和使用率上，數據的顯示都是較低的。主流認為AI能夠為行業帶來利潤，卻有62％的運輸及物流業人士視AI為「正面的破壞者」。尉俐妮強調「正面」，指出62%的人認為AI會為業界帶來明顯的好處，大家對AI的看法並不是「負面」的，反映這個行業能夠接受新科技，保持自身的競爭力。

在阻礙運輸及物流使用AI的方面，有65% 的人認為因財務關係，例如成本和缺乏清晰的投資回報率（Return on Investment, ROI）等因素下，都是阻礙行業採用AI，加上行業往往不是採用雲端技術的先行者，相關數據不一定會被視為戰略資產。就現時情況，預測分析和語音識別是運輸及物流業運用AI最成熟的技術，分別為49％和43％，亦主要只在行業的中、後台方面使用，因以效率為先。

尉俐妮舉出Lalamove作例，指出Lalamove使用AI為用戶匹配不同的駕駛員、進行風險管理和路徑優化，最終提供優良的服務；並指出演算法推動公司的數據分析﹑機器學習和AI發展，令訂單的分配盡可能地高效。

被問到較早前梵蒂岡呼籲企業去支持「 羅馬教廷對 AI 道德之呼籲」計劃（Rome Call for AI Ethics），IBM和Micosoft已經簽署支持，Google會如何回應時，尉俐妮表示Google 在很早之前已經贊助AI研究，公司亦都有自己對研究AI的準則，分別有７項主要原則。（詳見下圖）

７項主要原則。（資料來源：https://ai.google/principles）

被問到後疫情時代下AI在香港未來發展時，尉俐妮表示整體來說，是樂觀的。以上數據顯示，大家對AI的態度，加上Google不斷進行AI推廣的活動，提供不同相關的課程，所以可以見其在香港會有一個不俗的未來。但她同時強調，大家仍需要與其他人或合作伙伴提高對這方面的意識，例如有關雲端技術的範疇。