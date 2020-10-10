Google數據揭限聚令放寛下　中秋有一地方　人流反彈多過爆疫初期

十一國慶日及中秋節長假期之後，本港疫情有反彈趨勢，政府宣布將延長4人限聚令等防疫規例延至下周四（10月15日）。本港社區傳播鏈一直未有中斷，疫情反覆，政府自9月11日起放寛限聚令，由2人放寛至4人。 《香港01》分析Google 「人流趨勢」數據，發現放寛後各場所的人流比七月時同樣實施4人限聚令期間要高，當中零售和康樂的人流回升最高，七月時比基準線少約35%，但九至十月時只少約18%。而數據顯示，公園人流一般疏落，惟在中秋假期間人流反彈，更比疫情初期還要高。

經歷了三波疫情，在第三波疫情的確診數字回落之際，最近的確診人數開始上升，專家更指出疫情有機會反彈，有爆發趨勢。下圖顯示了第三波疫情前後各場所的平均人流趨勢，九月放寛限聚令後各場所的平均人流比七月時要高。

Google「COVID-19 社區人流趨勢報告」以1月至2月上旬的平均人流數字定為基準線，再將不同日子的人流數字與基準線比較，以顯示與疫情初期相比的人流變化。（詳細數據收集方法可看文末）

自9月中旬放寛限聚令後，明顯見到無論零售和康樂、雜貨店和藥房、公園、車站，以及工作地點的人流均比第三波疫情高峰期高，當中雜貨店和藥房的人流在國慶日及中秋節（10月1日）更比基準水平高逾30%。受疫情影響，不少人未有外出聚餐過節，改為在家煮食或購買即食食品回家。由於Google分類「雜貨店和藥房」中亦包括街巿、超級巿場、農墟等地方，相信部分人流是源於到訪這些地方的人。

至於零售和康樂，雖然相比基準線，即疫情初期（1至2月）的人流要少，但也可見放寛限聚令後，零售和康樂的人流少約18%，實際人流相較七月期間少逾30%的人流要多。

值得注意的是，於國慶日及中秋節（10月1日）以及中秋節翌日（10月2日）的公園人流分別比基準線高9%及8%。回看過往的公眾假期，7月1日的人流亦比基準線高4%。但今次為首次連續兩天的人流高於疫情初期，相信放寛限聚令加上確診數字回落令更多巿民於長假期外出。

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放寛後人流回升 數據顯示五、六月人流上升後爆發第三波

回顧第三波疫情前後，4至6月時本港疫情漸趨穏定，政府曾於6月中旬一度放寛限聚人數至50人，惟其後於7月初時爆發第三波疫情，政府開始收緊防疫措施，更由7月15日起將限聚令由8人改為4人。這段期間，人流的下降最多，除了住宅區及雜貨店和藥房外，其他場所的人流平均比基準水平少約30%，至於9月至10月期間，相關人流則少約20%。

除了與限聚令限制之外，每日確診數字都會影響巿民外出的意欲。綜合各場所的平均人流（不計住宅區），第三波疫情高峰期間的整體人流趨勢的下降最多。隨著每日確診數字於8月下旬回落至30宗以下，與第二波疫情後期一樣，現時各場所的人流開始回升，由9月下旬起，平均人流趨勢回升至比正常水平少10%或以下，與6月下旬至7月上旬的人流相若。

雖然現時限聚令放寛，但本港持續有無源頭個案，一直未有中斷社區傳播鏈，人群聚集有機會令疫情反彈。

Google「人流趨勢」數據收集方法： Google「人流趨勢」數據為Google用戶於帳戶中開啟「位置記錄」時所收集的數據，經彙整和匿名化處理後，得出整體人流趨勢，以分析2月至今每日的人流和逗留時間變化。每日變化會與基線值（可理解為不受疫情影響的正常水平﹚比較，而基線值則為2020年1月3日至2月6日期間相應日子的人流中位數，簡單來說，9月9日（星期三）的變化將與星期三（基準日）的中位數（基線）比較。 1月23日為香港出現首宗確診個案日，故此，社區人流趨勢報告可檢視各時期與疫情初期的比較。要留意的是，以上數據只計算於Google帳戶開啟「位置記錄」的使用者行蹤，加上如該資料不符合最低私隱要求，如人數太少而有機會辨認出有關人士，該資料則不會顯示於報告，故數據未能完全代表大眾的實際情況，但也可作參考。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼