習近平南巡+深圳5年改革方案出台　專家籲睇實兩大板塊｜投資理財

中央周日發布深圳5年改革路線圖，之後又傳出國家主席習近平將於本周三﹙14日﹚出席深圳經濟特區建立40周年慶典並發表講話。受習近平南巡消息帶動，中港股市今日﹙12日﹚應聲大漲，專家預測恒指可反覆上試25000點，而相關金融股和高新科技領域可受惠深圳改革。

黃偉豪：後市料反覆上試25000點

在習近平南巡利好消息沖喜下，中港股市周一放量大漲。恒指大升530點，收報24649點，其中科技和內銀股領軍大市，騰訊（0700）升逾3%，建行（0939）和中行（3988）升5.6%和4.2%。至於內地股市，深證成指升3.2%，創業板指升3.9%，滬指亦高收2.6%。

深圳概念股更成焦點，特別是有「深圳」字眼的公司，如深圳控股﹙0604﹚飈8.3%、深圳國際 （0152）升6.2%、深圳高速公路（0548）升3.4%。除騰訊外，總部同樣位於深圳的強勢股比亞迪 （1211）也升5.4%。就連深圳業務佔比較重的內房佳兆業 （1638）也漲3.2%。

中薇證券研究部董事黃偉豪指，恒指企穩20天線後，一舉升穿50及100天線，但因距美大選剩餘不足3周，預期特朗普和拜登選前動向仍會牽動大市，若後市守穩24600點樓上，可反覆上試25000點。

時值深圳特區成立40周年，中共總書記習近平將南下發表講話。（新華社）

金融、科技兩大領域 受惠深圳改革文件

國務院周日印發《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020－2025年）》，成為深圳新一波改革開放的路線圖。黃偉豪指出，深圳改革文件圍繞金融，如創業板改革、試點創新企業境內發行股票或存託憑證（CDR）、推動數字人民幣的研發應用和國際合作等，料金融股、高新科技領域都可受惠。

不過，他說內銀今日雖明顯反彈，但依然對這板塊保留，傾向選取內險股、券商股、互聯網金融等金融類股份、以及SaaS軟件股如微盟（2013）和金蝶（0268）。他亦指，科技龍頭股「輪住炒」，認為京東（9618）現時值博率較高，除了受惠高新科技領域概念，進入第4季亦是傳統電商旺季，加上潛在分拆利好，有望追落後。

內銀股今日表現跑贏，惟專家升勢有保留。﹙資料圖片﹚

郭思治：深圳概念股料成市場焦點

至於今日爆上的深圳概念股，香港股票分析師協會副主席郭思治則稱，市場借深圳改革文件和領導人南下的消息炒作，深圳控股和深圳國際將成市場焦點，又認為兩股估值仍然偏低。此外，他認為部分資金或流入大灣區企業、內房，以及中資金融板塊如內險和內銀，「早前市場只聚焦新經濟股，未有留意這些板塊，經過今輪爆升後，料資金將繼續追逐相關股票。」

對於鄰近美國大選，市況會否繼續波動，他指港股今日錄1,400億元成交，反映資金懶理美國大選花落誰家，繼續炒作，但他籲投資者不要蜂擁從高位入市。

香港股票分析師協會副主席郭思治稱，內房，中資金融板塊如內險和內銀可受惠深圳改革。（龔嘉盛攝）

深圳改革文件 香港定位尷尬

習主席南下，原訂周三在立法會發表的《施政報告》亦要延後，特首林鄭月娥指，如能包含中央支持香港發展的政策，對本港市民恢復經濟的信心，以及商業活動注入新動力都有裨益。

問到本地股能否炒作復甦概念，黃偉豪就指難以預測，因施政報告或要11月才公布，距今還有1個月，而深圳改革文件出台後，有市場人士認為香港角色尷尬，因在大灣區發展規劃中，深圳定位傾向創新科技，香港則搞金融，但改革文件中，深圳金融發展的篇幅較多，擔心香港淪為輔助型角色。