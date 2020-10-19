理事訪問｜會計師公會12月復試　同步研線上考試　盼1年內有結果

本港疫情反覆，一年舉行兩次的會計師的專業考試也受到影響，之前6月的考試取消後，考試幾經波折，確定將於12月復辦。有會計師公會理事指，公會正研究如何實行線上考試，期內1年內有結果。

原本12月的試期，香港會計師公會一度安排提前在11月舉行。公會理事、專業資格監督委員會主席鄭中正解釋，因擔心有第4波疫情，假如11月考不到，亦可安排12月尾和1月中考試，「有兩個後備」，考慮到11月中旬正值報稅期限，故考試已安排在11月尾，但稅局卻突然把報稅期限延至11月尾，最後為避免撞期，公會決定將考試回復在12月舉行。

取消今年考試 對業界影響很大

以往會計師專業試的試場設在亞博館，鄭中正說，因亞博現已作為臨時醫院而不能使用，由於會展、九展已被佔用，現把考場「打散」至國際學校、酒店等十多個場地，以足夠容納15,000名考生。

鄭中正多次強調成功舉行考試的重要性，指如果一年兩次的會計師專業考試都取消，等同整年沒有會計師出產，對業界影響很大，例如影響從業員的升遷，成為Partner（合伙人）等；上市公司或大型機構的財務職位、內部審計部門，亦需要會計師公會會員資格，形容「要不計成本考到」。

會計師公會理事鄭中正表示，公會正研究會計師的專業考試線上化。（盧翊銘攝）

研究線上考試

疫情難以捉摸，問到有否考慮舉行線上考試，鄭中正直言是「即刻諗」，但總結要解決三大問題，一是保安，在保障考生私隱的前題下，監察考生是獨立和誠實完成考試；二是法律，因會計師考試受《專業會計師條例》監管；三是實踐時，要考慮考生的電腦性能是否兼容。

他說，公會有參考過海外的會計師團體，部分已經在實行線上考試，但由於太急實行，衍生不少問題，「交唔到卷，打錯分，系統錯誤，不能上載，幾個人一齊考」等。他說，公會已經成立專案小組，研究如何實行線上考試，並正在諮詢設計線上考試的機構，期望1年內有結果，「這個環境，一定要有線上考試的機制」。

疫情未影響業界招聘

問到疫情有否影響業界招聘，鄭中正說，業界一向人手短缺，暫時未對招聘構成影響，但他指考試如不順利舉行，對人員流動會做成影響，「好似一條河流，前面唔去，後面會積住」。

他又說，疫情令各國封關，會計界的審計工作，很多時牽涉到外地工作和現場核實，現時會安排國內成員所進行審計，另外包括他自己在內，部分同事已開始往返內地，但由於內地需要14天隔離，故每次往來所需時間都更多。