【新冠肺炎】北上核數難　會計界代表倡延遲公布業績30至45日

新冠肺炎爆發，為北上進行核數工作帶來困難。會計界愛心同盟召集人林智遠會計師，今日( 10日 )率領數個會計專業團體會長，包括香港華人會計師公會會長黃俊碩等，及受影響個案代表，與財經事務及庫務局局長劉怡翔、證監會代表及聯交所代表會面，向局方反映業界面對財務申報限期的困難及對生計的影響。

會計界愛心同盟召集人林智遠重申，面對內地封關、小區管理等政策，加上本地在家工作等安排，會計從業員難以工作、核數員難以核數、測量員難以測量，「內地部份地區實施封關、小區管理，別說香港人難以北上核數，內地企業的會計員工都未必能回公司埋數，或者正在隔離當中。」對於會上有監管機構代表表示，香港核數師可以以視象、電郵等方法與內地企業溝通、核數，林智遠認為實際上並不可行，無法確保文件的真偽性。

早前監管機構提出，上市公司可以先交未經審核的財務報表，而且若審核後發現前後數據巨大差異亦不會採取任何行動，然而，這仍未能消除業界疑慮，並擔心秋後算帳。

林智遠建議監管機構，可參考美國證券交易委員會做法，讓符合一定條件的上市公司，可延遲公布業績30日至45日；又或容許有困難的上市公司，可將業績延遲至與年報一同公布，「我們不是要求一刀切讓所有上市公司延期，而是讓真的有困難的上市公司，可以有延期的機會。不論延期30或者45日都無所謂，重要的是一種訊息，表現出監管機構以愛及同理心出發，關顧及體恤會計及其他專業從業員的健康及苦況。」