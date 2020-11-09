抗疫商機｜口罩變空氣清新機　LG電子香港一哥戴住跑︰呼吸好暢順

疫情陰霾揮之不去，相信未來一段時期，人們仍需與病毒「共存」。在這場持久戰下，抗疫產品大賣，成企業「危中之機」。LG電子（香港）便為此大作準備，除了研發穿戴式空氣清新機「口罩」外，也推出自家網購平台，初期主要銷售產品配件，未來會逐步擴大產品種類，迎合「宅經濟」。

LG電子（香港）行政總裁李相奉接受《香港01》專訪時表示，疫情重挫環球經濟，亦改變了消費者的購物及生活模式，客人除了傾向揀選質素及性價比兼備的產品，也更加頻繁地使用網購，估計未來本港網購市場將會繼續保持增長。

LG電子今年第三季銷售額和利潤均創歷史新高。（資料圖片）

疫情期間，大眾對個人健康關注度提升，LG電子（香港）的生活家電業務便以防疫為主題，主打衣物護理消毒及Puricare空氣清新機系列、殺菌洗衣機等產品；同時，更多人傾向居家休閒娛樂，也令OLED電視銷售持續增加。

李相奉認為疫情爆發令不少人有更長時間留在家中，大眾的衛生意識亦有增加，帶動家電產品的需求，公司便因應市場變化，調整了銷售策略，包括加強生活家電和空氣解決方案（Home Appliance & Air Solution）業務及家庭娛樂產品業務，希望為市民提供更安全及舒適的居住環境。

疫下迅速變陣，使LG電子成為逆市奇葩。根據LG電子今年第三季業績，期內合併盈收為16.92兆韓圜，按年上升7.8%；營業利潤為9,590億韓圜，按年急增22.73%，雙雙創下歷史新高。當中家電和空氣解決方案業務收入增長15.5％，家庭娛樂產品業務則升14.3％。

研發穿戴式空氣清新機

新冠肺炎疫情持續反覆，歐美近期再次爆發新一波疫情，而本港則出現梅窩Staycation群組爆發，恐怕人們短期內仍需與病毒共存。李相奉覺得疫症是一場持久戰，口罩已變為日常必需品，人們希望口罩功能可以更加全面，口罩除了要能夠有效過濾病毒外，舒適度也要高，因此公司在10月下旬推出穿戴式空氣清新機「口罩」，「更具保護性和可持續性的。」

他續介紹道，該款「口罩」採用防敏矽膠物料製造，內置可更換濾網及雙風扇，會因應佩戴者的呼吸速率調節高、中、低三段風速；其配備的UV 保護盒可以用來充電，更設有可殺菌的紫外光燈。李相奉透露自己在產品推出前已經試用了很多次，曾經戴着這個「口罩」在尖沙咀慢跑，「呼吸十分暢順，完全沒有問題！」。不過，產品沒有加熱裝置，故未能調節出風溫度。

LG電子香港最近推出網店平台，李相奉未有透露平台投資金額，僅稱公司已籌備近9個月。（網頁截圖）

香港電商處於高速增長期

目前網購已逐漸成為市民生活新常態，不少零售商已經採取了結合線上及線下的營銷模式。LG電子（香港）一直有透過香港電視（1137）旗下HKTVmall、香港格價網等平台做網購業務，現時就再下一城，推出自家網購平台，首先會出售產品配件，其後就會慢慢增加產品種類。「以往若客人想買電視遙控器，要打電話下單，現在可在網店平台上選購。」李相奉續道韓國電商市場發展成熟，已經接近飽和，但香港電商市場仍然處於高速增長期，客人對新科技的接受度高，早期採用者（early adopters）比例較韓國的高。

LG電子的智慧家電產品線齊全，涵蓋電視、洗衣機、雪櫃、空氣清新機、抽濕機及冷氣機等，客人可使用ThinQ手機應用程式、LG AI語音滑鼠遙控器、甚至是聲控指令控制家電。「若想開啟電視，只需要說『Hi, LG（你好，LG）』。」

他預期隨着人工智能及自動化技術水平提高，智慧家電及機器人應用會愈來愈普及，簡單工作、家務瑣事也可交由機器人處理，這樣有助提高生產效率，人們也可更好地平衡工作與休閒時間。「在韓國，LG電子與餐飲企業研發了廚藝機器人，機器人可以為顧客製作烏冬及拉麵，相信香港餐飲業很快就有類似的應用，不過，機器人不具備情感交流能力，所以難以完全取代人類！」