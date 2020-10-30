近日LG電子推出LG PuriCare穿戴式空氣清新機，透過便攜式保護過濾空氣中的細菌，讓用家呼吸潔淨空氣！不過戴上後感覺如何？可否消除異味？《香港01》科技玩物記者決定戴足一天全面感受！

LG PuriCare穿戴式空氣清新機

LG PuriCare穿戴式空氣清新機最大賣點，是內置可更換濾網，而且聲稱經專業機構認證，有效過濾細菌達93.5%和過濾病毒達97.3%，例如表皮葡萄球菌、噬菌體病毒、大腸桿菌，更加有效過濾花粉致敏原達99.1%。包裝盒內有一部主體、配件、說明書、保證書👇👇👇即睇包裝配件一覽、簡易4步組裝【點圖放大睇】👇👇👇

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《香港01》科技玩物記者會戴上穿這款充滿科技感口罩進行測試，除了在辦公室使用，也戴著外出及坐車回家，翌日再戴回公司，只是睡覺時除下，配戴時間最少9小時。今次評測會針對於通風性、緊貼性、外觀、電量、價錢！

測試一：緊貼性

LG聲稱根據人體工學設計，務求緊貼用家臉部，漏氣率低於10%。記者戴上後，調整過耳帶的鬆緊，臉上只有鼻子至下巴的周圍跟面罩的矽膠物料接觸，確實相當緊貼，至於這部機如此大部，會不會很重呢？👇👇👇【點圖放大睇】👇👇👇

整部機的重力最主要依靠在耳朵，雖然可以調節耳帶的長短，可是耳背都會因為長期承托而感到疼痛。記者分別使用延長帶，及不使用延長帶，各佩戴一小時，看看兩者感受如何！👇👇👇【點圖放大睇】👇👇👇

老實說，整部機的緊貼性都尚算不錯，正正因為它密封，所有更要做好通風功能！

測試二：通風性

穿戴式空氣清新機內置雙重風扇，而內部下方有一個排氣口，亦有一個獲專利認證的呼吸感應器，可以因應佩戴者的呼吸循環所產生的氣壓。主體的右方有一個指示燈按鈕，用家可以按自己的需要，調節控制高、中、低三段風速風量，讓自己呼吸更自在舒適。用家按制時，它會響起聲音以顯示風速強度。

記者使用時，感臉頰覺到有清涼的風吹來，感覺不會局促還是幾舒適，相信炎炎夏日使用都不會難以抖氣。記者為了測試排氣以及消除異味的能力，測試當日故意食蒜頭！👇👇👇消除異味測試【點圖放大睇】👇👇👇

【注意】：由於記者開盒後就立即戴上使用，所以初時聞到一陣濃烈的膠味，直至戴上通風排氣了一小時左右，氣味才散得七七八八。建議開盒後，待膠味散開再用。

測試三：外觀

現時穿戴式空氣清新機只有白色款式，而且是流線型的設計，尺寸156 x 110 x 63（毫米）。記者戴上它之後，因為整部機的尺寸都較大，而顯得臉小。側臉來看，整部機都十分凸出，因此記者戴它到街上時，都相當引人注目，所以用家要有引來途人目光的心理準備喔！

因為整部機是凸出，所以視野都有影響，記者戴上期間，有四分之一的視野被清新機遮蔽，所以用家們在上落樓梯時，就要加倍小心。

測試四：電量

穿戴式空氣清新機的右邊按鈕同時是一個指示燈，當電量不足70%就會由綠燈轉為橙燈，低於15%就會亮起紅燈，更會發出3聲「嘟嘟嘟」的提示聲音。這一點相當貼心，記者戴上後看不到指示燈，所以要依靠提示聲來提醒充電。可是它的電量運行時間有多長？

👇👇👇電量運行時間【點圖放大睇】👇👇👇

測試五：價錢及耐用性

穿戴式空氣清新機的零售價為$1,180，除開12個月，即$98/月。自於全效防護濾網（2EA）需要每月更換，而內部濾網則約每天更換，兩者各是$98/盒，足夠一個月使用。換言之，LG PuriCare每月開支約$294，相對使用一般外科口罩，每月約平均$100開支，成本高出近3倍。

不過，一分一分貨，這款穿戴式空氣清新機過濾效能更強大，而且有良好通風透氣效果，對於有口罩敏感的人士，每月應該可以省下一筆買防敏修護霜費用。

整體而言，記者戴上後的感覺良好，呼吸暢通而且空氣清新。外形方面相信更適合男生。另外，記者評測有兩個發現👇👇👇2個重點必看【點圖放大睇】👇👇👇

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