專訪｜推智能投顧服務　陸香港CEO蔡華︰勿在任何資產下太大賭注

中國平安（2318）旗下金融科技公司陸金所，今年正式進軍香港，於8月推出「陸香港」手機App。陸金所香港行政總裁蔡華接受《香港01》專訪時表示，期望年底前平台可提供100款基金產品，其後開展智能投顧﹙投資顧問﹚服務，為客戶提供個性化的資產配置服務。他同時提醒投資者面對資本市場的狂歡，繼續投資的同時，也要保持理性，根據個人風險偏好，定立財富規劃，不需在同一資產下太大賭注。

盼年內增至100款基金 推智能投顧服務

中國平安持股的陸金所（美：LU）今年10月成功在美上市，專注於線上財富管理服務，市值約433億美元。公司看準疫情期間，線上投資理財需求上升，今年正式在香港開展服務，8月推出「陸香港」手機App，至今已上線超過20款產品，覆蓋貨幣型、股票型、債券型和混合型基金。

2019年9月加入陸金所，擔任陸金所香港CEO的蔡華說，盼年底前平台可增至100款基金產品，當基金池有充足產品後，開展智能投顧服務（又稱「機器人投顧」），為客戶提供符合個人資產配置需要的個性化服務。他指，歐美和國內也有很多金融科技機構提供這類服務，希望基於陸金所在內地和新加坡的多年經驗，慢慢打造香港有特色的智能投顧平台。

陸金所香港CEO蔡華接受《香港01》訪問，強調客戶需根據個人風險偏好，作不同資產配置。（高仲明攝）

投資收益來自成功資產配置

今年市況波動，為投資者帶來巨大挑戰，蔡華曾就職於中央匯金和中投公司，在資產配置和投資管理方面都有豐富經驗，他於訪問中多次強調投資者需要根據個人風險偏好，作不同的資產配置，並非一個資產配置比例便能適用於每個人。

他舉例，風險偏好高的投資人，能承受得起股市波動，「賺也賺得多，賠也賠得多」，把資本百分百投入股票市場也是正常的；風險偏好低的客戶，投資債券類產品，拿取穩定收益也是不錯，例如今年3月份市場大幅波動時，很多債券基金持有人其實沒受太大影響。

對於今年資本市場的狂歡，他認為很大程度是由於市場流動性充裕，但提醒實體經濟受疫情衝擊，或會慢慢反映在資本市場上。他認為，對投資人來說，「保持理性仍然重要，投資還需要繼續，但不要在任何地方下太大賭注」。

蔡華指，約90%的投資收益是來自成功的資產配置，只有10%是來自其他因素，財富規劃本身是困難的事情，需要專業扶助，而陸香港的平台會根據投資人的風險偏好，推薦不同的資產配置。

今年是資本市場「盛宴」，尤其是受惠留家概念的「疫情受惠股」，如Zoom今年股價已漲逾5倍。（資料圖片）

建立精選基金平台

蔡華介紹，平台上的基金產品均經過精選，先以大數據對基金進行定量分析，比較同類基金的歷年業績，資產管理規模，能否穩定拿到超額收益等。基金經篩選後，平台的投資團隊會發送盡職調查問卷，了解基金管理人的交易風格，風險管理工具等，建立一個「精選基金平台」。

新冠疫苗近日有重大進展後，市場風格似乎由成長股切換至價值股，蔡華說，科技股今年漲得猛，受惠疫苗，資金又切換至航空和銀行等舊經濟板塊，他認為很難評論市場是對或錯，平台只關注管理人的長期業績，以及能否堅持風格，「比如我投增長型的，增長股好時，是否能挑選到最好的股票。不是今天投增長型，明天投價值型」。

iBond抗通賬風險

政府周四公布新一批通賬掛鈎債券（iBond）的配發結果，認購三手或以下獲全數配發，最多獲派四手。陸香港早前推出「iBond Plus」優惠，透過平台抽iBond可享有「2+8厘」收益，吸引逾萬用戶參與。

蔡華說，市場大環境是流動性充裕和利率低企，由於港元和美元掛鈎，流動性也非常高，iBond除提供2厘的保證回報，亦與通賬掛鈎，能對沖貨幣寬鬆的通賬風險，是非常好的投資工具。他說，平台亦提供其他中低風險債券基金產品，讓客戶有剩餘或閒資資金時選擇。