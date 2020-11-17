阿里巴巴三舊烏雲　高位累插19%　股價「翻身」還看兩招

阿里巴巴（9988）衰運接踵而來，先是螞蟻世紀IPO臨門「撻Q」，被美股投資者集體訴訟，又要面對內地監管起草的反壟斷指南，最令人憂慮是阿里或遇增長瓶頸，年活躍買家增速下滑之餘，更被「二哥」拼多多無限逼近。

三舊烏雲蓋頂下，阿里股價已由高位309.4元，累挫19.3%，市值跌至5.4萬億元，投資者能否趁低吸納？專家提醒，市場也關注直播平台新規或於12月初出台，阿里主打的「直播帶貨」會否違規，但展望阿里雲下半財年或扭虧，且與菜鳥物流為增長最快的兩大板塊，有望減輕對電商業務依賴。

螞蟻世紀IPO臨門「撻Q」，再上市或需下調估值。（資料圖片）

一、螞蟻估值料削半

螞蟻集團暫緩AH股上市計劃，主要因為金融科技監管環境發生重大變化，如內地正在起草的小貸新規，便規定網絡小貸公司在單筆聯合貸款中的出資比例不得低於30%，而此前螞蟻出資比例只有約2%，意味螞蟻需要向其增長旗艦—網絡小貸業務進行大額注資，由輕資產的科技公司，演變成重資產的金融公司。

晨星（Morningstar）早前預測，小貸新規下，螞蟻要籌集更多資本，估值可能要削多達1,400億美元（約1.09萬億港元），將近此前2.4萬億估值的一半。滙豐研究早前報告預測，螞蟻估值每變10%，將影響阿里估值1.3%，意味螞蟻如最後「5折」上市，阿里估值或影響逾6%。

二、反壟斷指南

另外，內地監管當局於11月10日發布的《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，為中國首次定義互聯網行業反競爭行為，包括平台內經營者排除，平台「二選一」、大數據殺熟、低價傾銷等行為將成重點監管對象。

市場預料，新規對科網企業影響負面，尤其在電商和外賣領域。目前，有關文件仍在徵求意見階段，政策料於2020年底前落地，在市場懼怕不確定性下，股價在這段期間可能難以造好。

三、用戶增長恐遇瓶頸

3間中國電商巨頭已公布Q3業績，在用戶增長方面，阿里上季年活躍買家僅增加1,500萬至7.57億；拼多多增加4,810萬至7.31億；京東淨增2,420萬至4.42億。

從總量和增速來看，阿里增速為3間電商中最慢，恐最先面臨用戶增長瓶頸，而有微信流量入口優勢的拼多多，用戶規模正在逐步逼近阿里，按目前增速，拼多多的活躍買家隨時在年底超越阿里。

兩招翻身：阿里雲扭虧、菜鳥物流

uSMART 盈立證券研究部總監陳偉聰指，螞蟻重啟IPO需時，估值料較上次有大折讓，連帶阿里整體估值受影響，而阿里或需向螞蟻注資，以支持螞蟻的貸款業務符合新規。除反壟斷指南會針對電商平台外，他指亦可留意內地網絡直播打賞行為規範或於12月初出台，關注過往推動阿里GMV﹙商品交易額﹚向上的「直播帶貨」會否牽涉違規。

陳偉聰又指，阿里的電商業務面臨激烈競爭，愈來愈多新興電商平台興起，生鮮食品業務亦要直面對碰京東生鮮、多多買菜、美團買菜等，當GMV和用戶增長正在放慢下，同時要提高營銷推廣補貼開支，業績或造成影響。

但他指，阿里已預告雲業務將於下半財年開始盈利，且菜鳥物流增長快速，業務走向多元化，如果其他業務開始有盈利貢獻，或可減輕對電商業務的依賴。陳偉聰補充，現時阿里預測市盈率大約30倍，估值不算特別貴，作長線投資不差。