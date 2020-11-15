阿里京東強手環伺　拼多多黃崢續千億創富神話｜大盤漫談．伽羅華

今個月拼多多再頻頻進入投資者的眼球，先是11月初胡潤研究院發布《2020胡潤80後白手起家富豪榜》，拼多多創辦人黃崢以2,200億元人民幣蟬聯80後白手起家的首富。上周該公司公布迎來首個盈利季度，刺激拼多多股價延續創富神話。不過，中央連環出招加強監管網絡平台，阿里巴巴（9988）及京東（9618）均受到影響，近年冒起迅猛的拼多多會否獨善其身？

過去一年，黃崢財富暴漲近千億元人民幣，與拼多多股價升勢有關，由不足40美元飆升至周五的151.29美元，累升280%，市值增至1,607.3億美元，按黃崢持有拼多多約三成權益，身家已暴漲至470億美元。

拼多多第三季財報首錄利潤，這是很少人能夠預計，畢竟它處於兩大電商平台中夾縫，前有京東，後有阿里，拼多多現在仍是衝銷量的投資期，能夠獲利是預料之外。

不過，拼多多有自己的底氣，公司抱住微信這個免費流量的大腿，面向群眾絕不比阿里等大平台遜色。在眾多在微信群、朋友圈的營銷活動都遭到微信封殺，但拼多多從來沒遭遇這樣的冷遇，讓它得以在微信圈建立強大的團購網絡。騰訊多年前參與拼多多的B輪融資，現在是拼多多的第二大股東，持有16.5%股權。有強援騰訊的支持，拼多多有了與阿里及京東叫板的實力，雖然騰訊同樣持有京東少數權益，但其明顯傾斜拼多多甚於京東，這與該公司更看好黃崢的領導力不無關係。

騰訊為拼多多第二大股東，持股比例達16.5%。（資料圖片）

抱微信流量的大腿 拼多多叫板阿里京東

根據拼多多第三財報顯示，第三季度的營業收入超過142億元人民幣，按年增長89%。非美國通用會計準則下，拼多多首錄凈利潤4.664億元人民幣，去年同季虧損為16.6億元人民幣。除了轉虧為盈外，令人眼前一亮的是，無論是拼多多的平台交易額、用戶數目及每用戶平均消費（ARPU）均增長理想。

截至9月底的12個月，拼多多平台交易額達1.46萬億元人民幣，按年升73%。至今年9月底止，平台年度活躍買家數達7.313億戶，按年增長36%，一年暴增1.95億活躍買家，單是第三季度增長4,810萬戶。若比較天貓+淘寶+支付寶於去年度總活躍買家數7.26億人，拼多多用戶過去一年井噴式增長，很大程度是成功攫取其他平台流失的市場份額，而且與龍頭阿里的差距亦有所縮窄。

根據高盛引述市調機構Quest Mobile數據稱，第三季度拼多多App的用戶總時長達到5,310億分鐘，按年增長101%。在第三季度，拼多多用戶使用時長已經佔據中國所有電商服務平台用戶總時長的41%，較二季度的34%大幅提升7個百分點。

今年8月發生Tesla團購被拒事件，反映拼多多邁向高端品牌時並非一帆風順。（資料圖片）

三季度日燒錢1億 年活躍用戶逾7億

利好拼多多的業務指標不少，但公司在第三季度的銷售與市場推廣費用仍高達100.72億元人民幣，按年增長46%，反映拼多多仍在加大力度「燒錢」，相當於每日燒錢1億元人民幣。在剛過去的7月啟動首屆「真香節」，便宣布平台斥資1億元人民幣，對被網友標籤為「真香」的商品進行定向補貼，拉人頭搶客戶、大減價及免費拿紅包，所以未來拼多多能否取得穩定盈利，仍要看燒錢速度和箍客成本能降至合理水平。

與龍頭阿里及京東比較，拼多多最大的賣點就是以團購形式賣便宜貨，只有平價品才能吸引用戶光顧，貨源優勢格外重要，拼多多重視的是消費者及自身平台的得益，自然犧牲小商戶的利潤。

不少商家表示，為了開設拼多多的帳戶，未開業已經虧本數萬元人民幣，有些買家無法理解買5斤蘋果，使用優惠券還返現金，不但沒有付錢，還倒賺幾塊元。

目前拼多多正向電商領域中高端商品發展，包括高端電器、高端品牌如白酒等，倚靠社區團購，從眾多電商巨頭中走出自己的道路，通過在朋友圈發動態，這種社交購貨頗為流行，而且大大降低箍客成本，但今年8月發生Tesla團購被拒事件，反映拼多多邁向高端品牌時並非一帆風順。

Tesla當時稱願意向拼多多團購的車主，提供起訴拼多多的法律援助，同時若有關消費者願意通過Tesla的官方渠道重新落單，Tesla將會對消費者因此產生的時間與精力損失提供相應的彌補。

未來內地電商市場，將維持由阿里﹑京東受拚多多電商平台，三分天下之勢。（資料圖片）

雙十一補貼成本最傷 平台賺錢要看年度業績

內地網絡消費平台能否賺錢？更大程度要看每年雙十一「光棍節」銷情，第四季度通常是平台一年中補貼投入最「重」的季度，拼多多是否能保持盈利，要待第四季或年度業績才能知曉，第三季表現是不能作準。

踏入十一月，中國監管層先後推出針對網絡貸款和互聯網科技公司的強力監管措施，阿里的關聯公司「螞蟻集團」旗下的金融產品花唄和借唄受影響，另一是實施網絡平台的反壟斷新規，受影響者包括阿里的主營業務天貓和淘寶身上。不過，監管新規尚未對網購節銷情有太大影響，今年雙十一阿里實現成交額4,982億元人民幣，按年增長85.62%，而其他平台同樣受到影響亦不算大。

網購節銷情向好，有可能是疫情期間被久久壓抑的消費需求得以釋放，而且網絡平台可以延長預售期，以及適當設置訂金和尾款的收款規則，能夠催谷當天統計得到的交易額。所謂網站成交金（GMV）是包含付款和未付款兩部分，雖然有一定參考價值，但數據隱藏頗大比例的退貨部分。

而且，為了拉升用戶年購買金，拼多多今年在雙十一豪花百億補貼大力3C家電數碼等高客單價產品。內地近日網上曝光了一份拼多多數碼家電產品各平台比較清單，補貼價格最高可比其他平台低近1,000元人民幣，蘋果手機比其他平台低近700元人民幣，估計拼多多第四季度的銷售與市場推廣費用，較第三季100億元人民幣只高不低。

無可置疑，拼多多擁有450億元人民幣的現金儲備，讓長袖善舞的黃崢可以繼續並非人人能參與的燒錢遊戲，相信未來內地電商平台仍然是阿里、京東及拼多多的三分天下的勢態，拼多多現時市值不足兩千億美元，相對阿里七千億美元的市值仍有偌大追落後的空間，意味黃崢的創富神話仍然不會停下來。