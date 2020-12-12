離岸戶口攻略｜低息環境求增長　又不想買股？　專家教路揀ETF

本港近期愈來愈多人計劃開設離岸戶口，將資金搬離香港。以往要開設離岸戶口，不外乎在傳統外資銀行開設海外戶口，不過大部分銀行的存款要求較高，故有人選擇開設門檻較低、幾乎「零存款」要求的證券戶口。

不過，港人開設美資證券戶口，當作離岸戶口，把一大筆錢存入後，當中是沒有存款利息。雖然環球處於超低息環境，但在沒有利息的情況下，現金相應貶值，加上有匯兌風險，港人又可以如何將資金轉移海外後，保本之餘更有可能增值？

港人開設離岸戶口，絕非一勞永逸 。一旦「走資」，所牽涉的資金並非小數字。若然將大半生的積蓄注入證券戶口，直接買入個股股票，未必每個人都能夠承受高風險。

不過，美國的投資市場更面向全球，產品種類比香港更豐富。投資者要是希望保本，又要有增長抗通脹，交易所買賣基金（ETF）或許是不二之選。然而，美國上市的ETF產品數量之多，投資者又如何從中選擇？

散戶投資者較難接觸債券市場，而債券型ETF有助投資者透過買賣ETF間接投資債券。（路透社）

保守派投資者 重倉抗通脹ETF

LW GROUP基金經理兼首席投資策略師黃耀宗強調，要達到保本兼增長，最重要是控制注碼分配。風險胃納較低的投資者，或可選擇Schwab美國抗通脹債指數ETF（SCHP）。SCHP是通脹保護國債，費用比率為0.05%，近12個月收益率為1.47%。

至於風險胃納能力較高的投資者，可以將部分資金投放在債券型ETF。散戶投資者一般對債券投資比較陌生，加上債券市場一般由機構投資者參與，未必可以讓散戶直接參與。而債券型ETF正正可以讓散戶透過買賣基金，從而參與債券投資。

其中，黃耀宗推介VanEck Vectors墜落天使高收益債券ETF（ANGL），這是針對買入近期評級跌至「高收益」的企業債，而企業債表現往往在經濟復甦時跑贏大市；費用比率為0.35%，近12個月收益率為4.72%。

LW GROUP基金經理兼首席投資策略師黃耀宗強調控制注碼分配，將部分資金買入主動型ETF ARKK，而目前ARKK最大持倉為Tesla。（資料圖片）

勇者追求增長 熱門ETF有ARKK

對於風險胃納更高、追求增長的投資者，黃耀宗則稱，可將部份注碼買入增長型的基金，達到資本增值。其中，他建議買入主動型ETF ARK Innovation ETF（ARKK），該ETF專門投資革命性創新的公司，近年表現大幅跑贏標普500。

他坦言，對於作中長線的投資者，買入ETF是比較合適，以ARKK為例，由基金經理調整資產組合，毋須自己選股。但黃耀宗提醒，每家證券行的交易費用均不同，而且美國會徵收30%的股息稅，籲投資者同時留意這些風險。