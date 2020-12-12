離岸戶口攻略｜三大留心位　無需焗揸美元　兩類人開戶也未必有用

港人過往都會在傳統銀行開設離岸戶口，並且又以揸美元為主，貪其與港元掛鉤，不會有太大貶值風險，但其實兌換美元都會有買賣差價。現時新興的虛擬銀行，部份外國虛擬銀行以毋須最低結餘，以及容易開戶作招徠，吸引港人開戶，遙距炮製離岸戶口。

傳統銀行門檻高，令不少人卻步，改為開設美股戶口，甚至虛擬銀行戶口，兩者共通點為可將資金轉移至國外，且不設最低存款門檻。不過，開設離岸戶口須面對匯率風險。

港元與美元掛鈎，但仍買賣仍存在差價。﹙資料圖片﹚

海外戶口揸外幣 留心匯率風險

雖然不少人開離岸戶口都選擇先兌換美金，再存放美元至離岸戶口。但就算港元美元掛鉤，買入賣出涉及差價，同樣會蝕了匯水。如果睇淡美元，又想「搬錢」去發達國家，也有人選擇在英國及歐洲虛擬銀行網上開戶口，同樣達到離岸戶口的效果，好處是可靈活轉換不同外幣，不用押注美元。

英國為港人熱門移民國家，想開設離岸戶口或可考慮當地的虛擬銀行，皆因開戶手續較傳統銀行方便，部份虛銀毋須有海外地址，以及毋須親身飛到當地開戶。

Monzo為英國的虛擬銀行，有85,000英鎊的存款保障。

虛銀易開戶 留心提款限制

英國的Monzo、Revolut兩大虛擬銀行，均有85,000英鎊（折合約88.4萬港元）的存款保障，且毋須提供當地住址證明。其中，Revolut最多持有30種貨幣，以及買賣虛擬貨幣。

瑞士的Dukascopy Bank亦毋須提供當地住址證明就能開戶。該行最多可持有23種貨幣，不設最低存款要求，但需存入金額來啟動賬戶；Dukascopy受10萬瑞士法郎（折合約87.3萬港元）的存款保障。

虛擬銀行的好處是可以全程在網上開戶，且不同貨幣的匯率較傳統銀行為佳。不過，虛銀存款保障較少，加上虛銀提倡無現金交易，故很多時有提款限制。假如提取現金超過該月上限，或需收取額外的手續費。

經濟學家羅家聰認為，資金較少的人確實沒有太大需要走資。（資料圖片 / 余俊亮攝）

避羊群心理 羅家聰：錢少唔太需要走

外國虛擬銀行正好方便了一眾資金較為緊拙的人開設離岸戶口，不過，搬錢至離岸戶口是十分個人的選擇，經濟學家羅家聰則認為，資金較少的人確實沒有太大需要「走資」，他笑言「共你個產都未到咁少錢！」。羅直言，「好窮同好有錢想走都走唔到」，資產太少難有額外資金「走出去」；另一邊廂，要是手持很多物業，相信亦不容易將其甩手。

既然資金少沒有需要走資，那麼為何港人對離岸戶口有殷切需求？羅家聰解釋，過去港人開設離岸戶口，多數是有相對較大的金額要搬離香港；早幾年則主要是為了投資考慮；而目前則是離岸戶口更趨普及，相信是因政局不穩，令一些港人希望分散投資風險。加上因疫情關係，經濟轉差，令不少人失去工作、生意失敗，有能力移民海外的人或加快計劃部署。