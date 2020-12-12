離岸戶口攻略｜平民版搬錢法　開設美股戶口　門檻數千元有找

前民主黨立法會議員許智峯日前宣布流亡，其後表示自己及家人的銀行戶口被凍結。事情引起港人熱烈討論，也有人心思思想開離岸銀行戶口。

撇除政治原因，開設離岸戶口門檻高，一般予人是「有錢人」玩意的感覺，普通市民未必有大量閒錢長期擺放在離岸戶口。然而，如果同時看好美股前景，坊間也有不少人在美資證券行開設美股戶口，一樣收到「離岸」效果，但當中也有不少地方要留心。

許智峯表示，自己及家人的銀行戶口被凍結後，市民對離岸戶口關注度上升。 （盧翊銘攝）

倘若在傳統銀行開設海外或離岸戶口，存款門檻一般較高，如花旗銀行要150萬港元，加上開戶後要存放大量現金在內，身家不夠雄厚都未必能開設海外戶口。實情在港開設美資證券行戶口，都能夠炮製「離岸」效果，收異曲同功之妙。

原因是在港透過美資證券行買賣美股，須先將港元轉換美元，再存入美資證券行作投資，由於個別證券戶口沒有最低結餘，適合資金不多的人士，惟市面上只有三間證券行的資金可做到真正離岸。

花旗銀行離岸戶口存款門檻達150萬港元。（資料圖片 / 江智騫攝）

同一戶口 分「國際版」及「香港版」

這三間美資證券行包括第一證券（Firstrade）、德美利證券（TD Ameritrade）及嘉信理財（Charles Schwab），皆有為港人提供買賣美股服務。其中第一證券沒有在港開設辦公室，只要符合非美國公民及持有特區護照的條件，便可在網上申請國際賬戶，開戶流程最快5分鐘。據公司介紹，開戶沒有最低存款要求，只有幾千元港元都能開戶。

德美利及嘉信理財則有在香港開設辦公室，兩間行分「國際版」及「香港版」戶口，國際版只能在網上申請，由美國當地職員跟進整個開戶流程，不能親身上分行開戶。國際版戶口及香港版戶口最大的分別是，前者需要美國地址才能申請。假如只有香港地址，只能申請香港版戶口，資金雖離岸，但仍受證監會監管，未算完全「離岸」。

第一證券開設國際賬戶條件是非美國公民，以及持有特區護照的條件。（網站截圖）

資金受香港監管 不算真離岸

另外，嘉信理財的國際版會提供Debit card（扣賬卡），以供用戶在ATM提款，猶如一個離岸銀行戶口，惟只有香港地址難以申請國際版。而香港版則可以上分行辦理開戶，就算在網上申請開戶，都要親身上分行交證明文件。嘉信理財有最低存款結餘25,000美元（折合約19.3萬港元），就算不買賣美股都要存放資金在戶口。

值得一提，不少港人常用的盈透證券（Interactive Brokers）戶口資金是存放在本港銀行帳戶，即是仍受到香港監管，可算是「假離岸」。

上述四間證券行都受到美國證券投資保護公司（SIPC）保障，即是是假如券商倒閉，用戶股票和現金等資產亦可獲得賠償，最多可獲50萬美元（折合約387.5萬港元）賠償。