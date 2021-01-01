2021展望｜沈大師：看好A股市場　力薦三大板塊

新冠肺炎肆虐全球，各國封關令經濟陷入停擺狀態，為應對疫情衝擊，各大央行紛紛放水，加上不同的刺激經濟措施出台，令過去一年金融市場非常動盪。全年恒生指數累跌3.4%，大幅跑輸外圍市場。

不過2020年亦是新經濟股「當頭起」的一年，在疫情困擾下，舊經濟股失去昔日魅力。展望2021年，舊經濟股能否翻身?《香港01》找來人稱「沈大師」的訊匯證券行政總裁沈振盈，剖釋新一年股市走勢及布局，明言若恒指首季無法攀升至3萬點，不排除將迎來更深的調整。

沈大師認為今年投資環境比過往複雜，「港股已A股化」。談及恒指公司建議增加恒指成份股數目，他估計新加入指數的公司，會繼續以中資股為主，以攤薄外資在港股的影響力，屆時大市將會變得更波動。

他表示香港自2003年沙士後，正在經歷另一次的經濟衰退，香港只剩下「泡沫經濟」；在疫情出現前，香港實體經濟已經開始衰退。

另外，大師預料美元指數明年會繼續弱勢，環球投資者進行「去美元化」，實行「沽美債、沽美金」。他提醒投資者，由於港元與美元掛鈎，美元弱勢港元難免受拖累，建議投資者做好資產配置。其中黃金及外幣資產可佔五成至七成，剩餘兩至三成的資金可留作港元資產。

沈振盈表示，港股早已A股化，預料明年市況會繼續波動。（黃舒慧攝）

舊經濟股勢跑贏新經濟股

談及新一年投資部署，大師認為要繼續「睇估值、睇股價」，選股時不應該只局限在新經濟股或舊經濟股，建議投資者不要「孤注一擲」，要把資金分散到不同板塊。他又預料來年新經濟股未必能延續今年燦升勢，但認為新經濟股「多擁躉」，即使股價下挫，反彈動力亦會比舊經濟股強。

至於舊經濟股，大師認為估值已跌至「超低水平」，股價已經反映經濟停頓的最壞情況，一但疫情消退、經濟全面復甦，舊經濟就能重反「正常水平」。由於正常水平與目前水平相比仍有一大段的距離，預期當中的升幅會跑贏新經濟股。

沈振盈表示，明年電訊及5G股具爆升潛力。

料人民幣可保持升值

大市方面，大師看好明年A股表現，預料明年會大幅「升值」，原因是內地經濟疫後復甦速度較快。同時預料人民幣可繼續升值，預料中資舊經濟股會帶來理想回報。

他看好三大板塊，分別是內需消費、汽車以及電訊5G，其中電訊及5G股的爆升潛力最強，包括「內地三大電訊股」，中電信（0728）、中移動（0941）、中聯通（0762），另外亦看好中國鐵塔（0788）及京訊通信（2342）。

他提醒投資者，現時市場仍有很多不穩定因素，例如疫情變種以及疫苗的不確定性。可是無限量寬措施推高股市，大市已「炒定先」。

不過他亦指出現時情況處於「收水又死、唔收又死」，貨幣政策已難以正常化。

他預測如果恒指第一季未能抽升至30000點，將會「有啲情況出現」，或會迎來下一次「股災」，恒指會回落至18000至20000點，預期調整幅度會比去年3月時更深。