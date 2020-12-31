2020回顧｜恒指全年跌3%　藥明成藍籌之冠　郭思治：明年有望破頂

2020年世界出現重大的轉變，疫情令整個世界生活模式徹底轉變，便連投資市場的生態亦有另一番景象。

過去一年，恒生指數跟隨外圍波動，在疫情爆發初期，更一度跟美股探底。不過，一年過去，美股經已屢創新高，反觀恒指全年仍錄負回報。成份股之中，當中不乏倍升股，何以恒生指數的表現卻不及其他市場？

今年恒生指數收報27231點，較2019年12月31日收盤28189點，低958點或3.4%。對比其他市場，美國納斯達克指數跑贏全球主要股市，全年累計升幅高達4成；深圳成指位列第二，全年升幅達3成以上。台灣、日本、韓國、上海，以至美國道指及標指，均錄得正回報。為何港股跑輸外圍之餘，更錄得負回報？

同場加映：2020年大事回顧

+ 7 + 7 + 7

翻查資料，2019年恒生指數50隻成份股之中，只有1隻「倍升股」，便是中生製藥（1177），全年累升111.2%；其次已經是舜宇光學（2382），累升93.8%。

藥明成大贏家 中信全年跌近五成

至於今年恒指成份股之中，則有3隻「倍升股」，包括藥明生物（2269）、小米集團（1810）、美團（3690），累計升幅分別錄得212%、208%、189%。

至於跑輸大市的藍籌，則由「中」字頭的中資企業包辦。年內，中信股份（0267）累瀉47.3%；中海油（0883）跌44.6%；中海外（0688）跌44.4%；中國聯通（0762）挫39.3%；中石油（0857）跌37.4%。

溫傑估計，明年港股將繼續由新經濟股帶動。（資料圖片）

明年續由新經濟股帶動

雖然藥明生物、美團、小米、安踏今年下半年才染藍，但光大新鴻基財富管理策略師溫傑並不認為是「相逢恨晚」，他認為這個是「有雞先定有蛋先嘅問題」。由於這些公司股價持續上漲，市值更具代表性，故在下半年獲納入指數成份股。

他認為，雖然新經濟股短線受反壟斷影響，但中線半年至一年，這些新經濟股會繼續帶動指數向上。不過，該行認為恒指明年目標是29000點，由於今年股票已經較經濟走得更前，明年經濟或見復甦，但不可能不斷重覆股市比經濟走得前的情況，無法預期立即有下一個大牛市出現，故此未敢預期明年恒指有破頂的走勢。

郭思治（左）表示，舊經濟股價值已經非常低殘，相信明年「跌都唔會跌得多」。（資料圖片）

郭Sir：恒指好大機會破頂 上半年要突破29174點

對於一年內恒指出現3隻倍升股，但指數全年表現卻錄得負回報。香港股票分析師協會副主席郭思治指，這些公司均在年中之後才加入恒指成份股，故此對恒生指數幫助不大。

他又指，今年新冠肺炎疫情仍未過去，實體經濟仍然低迷，但市場資金充裕，不斷流向新經濟股及內需股，相反滙豐（0005）等舊經濟股卻下跌不少。郭Sir認為，這種情況在以往很難理解，對於有藍籌股年內升逾2倍，「好少㗎，除非個市好得好緊要」，但因為今年市場資金多，基金「搵嘢炒」，不會買入公用股或實體經濟相關的公司，而是流入新經濟行業。他預期，2021年上半年仍然會維持這樣的情況。

雖然藥明生物、小米、美團年內表現強勁，但郭思治提到，由於這些公司均在年中之後才加入恒指成份股，故此對恒生指數幫助不大。對於明年的預測，他認為若然疫情過去，恒生指數好大機會破頂，上半年且看能否突破2020年1月的高位29174點。他補充，明年指數升幅繼續會由新經濟公司帶動，而舊經濟股「跌都唔會跌得多」，因為價值已經非常低殘。