市場恐慌才是入市時機！　沈大師總結2020　投資者的四個教訓

2020年，新冠疫情全球大流行，各國封關，經濟發展停頓，平時一放假就到其他國家旅行的港人，今年亦要安坐家中，「抗疫」成為新常態，大家都經歷了一個不一樣的香港，不一樣的世界。

投資市場一樣，今年亦迎來多個「新常態」——新經濟股炒上、舊經濟被遺棄、新股倍升，遊戲規則似乎一夜之間改變。縱橫股海三十年、人稱「沈大師」的訊滙証券行政總裁沈振盈坦言，在股海翻波之間，今年也有「中伏」時，幸好成功「救倉」，才不至有重大損失；言談間，大師更歸納出給股民的四大教訓，期望散戶好好思考，如何改進投資理念。

沈振盈表示2020年新冠疫情，就如當年沙士一樣，「永世唔會忘記」。（黃舒慧攝）

「以後都會記住2020年發生過啲咩，好似03年沙士，永世唔會忘記。」2020年即將過去，沈大師接受《香港01》訪問時坦言，「新冠疫情」爆發，自己從不擔心投資會化為烏有，「自己嘅投資唔擔心，因疫情後一定會回復，最深感受嘅唔係錢，而係疫情可以令全球經濟於短時間內，差不多陷入全面停頓，而且歐美控制疫情不力，失去不少人命。」

雖說不擔心自己的投資，但大師有自己的學生，同時亦經常在各大平台，為投資者解答疑難及作投資推介，或多或少都有負擔，今年四月時，紐約五月期油一度跌至「負油價」，這次經歷，令他感受好深。

2020年四月，油價一度跌至負的水平。（資料圖片）

教訓一、投資遇意外 要冷靜分析

大師說，自己四月份曾入院，出院後見油價初期跌至20至30美元時，當時他覺得油價下跌，全因俄羅斯與沙地阿拉伯未能就減產問題達成共識，若計及成本價、對經濟影響，「油價無可能負，就算存倉費高，去到負時產油國會停產，生產一桶蝕一桶，不如停產？所以當時覺得可以撈底」因此建議投資者及其學生，購入一隻期油ETF（3175）。

意想不到的是，大師推介時ETF於3、4元水平，惟負油價再碰上基金轉倉，一度跌逾五成，差點成為大戶的「點心」，「芝加哥商品期貨交易所更改規則，容許期貨有負油價的出現，仲要係四月初時候改，我唔係理怨行家，好多股評人唔清楚事情因由，就畀壓力叫投資者低位沽清，如果基本因素有變，油價長期不起、要止蝕，（沽貨）好正常，但今次係一個巧合，加一個意外。」

投資市場總有風險，大師說若果風險發生，投資者要有冷靜清晰的頭腦，不要人云亦云，「不要個個叫你低位止蝕、沽貨，你就真的低位沽清，有時最終可以救得番。」他笑言，那時自己剛剛出院，理應要早睡休息，但仍要工作到半夜，目的是想辦法救倉，解決件事，「依家油價升番上40幾美元，呢隻ETF都去返3個幾。以我人生30年來在投資市場的經驗，呢一次事件，好值得以後作為一個教材，讓我去教導投資者。」

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教訓二、歷史總是驚人的相似

「負油價」出現前，市場早已人心虛怯，全因疫情擴散至全球 ，市場憂慮經濟轉差，環球股市暴瀉，三月時美股更四度熔斷，史上未見，從2月12日道指最高位計，24個交易日內跌了1萬點，美聯儲兩度緊急減息，同時再次「放水」，重啟無限量寬。

股市大瀉，不少投資者擔心會跌落「無底深潭」，紛紛沽貨離場，大師表示，這種恐慌拋售的市場情緒，往往成為他拿捏大市未來走勢的信號，「每隻股票有自己價值，到最後若果市場不問價拋售，拋低過合理價值好多，只要你有實力持倉，當時買的話贏面好大。」

「歷史總是驚人的相似」，大師說，今年三月美股熔斷，港股急挫，他反而不擔心，更認為是入市時機，「情況唔會太差，疫情發生後美聯儲大量QE（量寬），其實將2008年金融海嘯、2009年做QE，同一樣嘢再做一次。你經歷咗10多年前金融海嘯同QE後，其實（今年）都係如出一轍，我會覺得係意料之內，所以大市回升。」

教訓三、過去表現 不等於將來

港人對投資，總有很多的「情意結」，如「聖誕鐘、買滙豐」，正是股民的口頭襌，惟今年受疫情影響、在監管機構勸籲下，滙豐（0005），以及渣打（2888）宣布不派發末期息及停止回購，可上中美兩國交惡，曾傳出滙豐或被列入中國商務部《不可靠實體清單規定》，股價一度跌穿28元的「海嘯供股價」!

年底時股價暫時徘徊於40元水平上落，不少人仍對滙豐有寄望，惟大師覺得時移世易，「買滙豐可以發達」已不復見，「有很多人由七十年代，年年買滙豐，2000年前就發達，（散戶）唔深究滙豐點解升，好多投資者只係見到結果，不會搵因果，將過去表現，睇成將來表現。」他坦言，滙豐的歐美業務未見好轉，僅靠香港及內地業務支撐，但長遠而言香港經濟轉差，相關撥備增加，盈利水平受影響，不值得長線持有。

大師認為，滙豐不值長線持有。（資料圖片）

教訓四、炒股不問「因果」

疫情下新、舊經濟交替，舊經濟如金融、地產及收租股等跑輸大市；新經濟股如科技股、新能源汽車更跑出，市場更提出「市夢率」──即不問業績，不問價值原則，只需要夢幻般的成長預期，去評估新經濟股價值。

大師直言，傳統的估值方法不會失效，只不過是視乎不同類型的股份，給予一個較嚴謹或較寬鬆的估值，「唔理會係咪賺錢；唔理會PE貴不貴，幾高都要買，呢啲只係炒，唔係應有的投資方法，通常都係大戶欺騙散戶於高價接貨嘅技量。」

「同樣教訓，2000年科網股、2007年資源股，甚至最近科技股都一樣，唔理新經濟定舊經濟，（投資）係視乎當時經濟、資金流，因果關係要清楚。今年係好好經驗，上半年或者到十月份，大家睇好新經濟股，現在就睇死，唔係新經濟係潮流，所以股價只會升，唔會大跌，大家只係未汲取教訓。」