恒指重上2萬7創逾十個月高　黃敏碩拆局：2021年投資策略｜重溫

2020年，新冠疫情全球大流行，各國封關，經濟發展停頓，但股市似乎與經濟脫節，新經濟概念，如科技股、醫藥股、新能源汽車股等輪流炒上，相反舊經濟股，如金融、地產、共用股等卻跑輸大市。

即將踏入2021年，投資者應如何部署？隨著各國陸續為民眾接種疫苗，經濟活動開始復甦，舊經濟股又會否再殺股民關注？今日（31日），《香港01》將與寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩，分析後市走勢。

黃敏碩預料，明年股市焦點會繼續放在新經濟股身上，雖然科技股暫時仍然受反壟斷法所困擾，但一但釐清有關法例的規限，市場便會重新思考有關股份的估值。他強調，新經濟股的業務仍具吸引力，加上預料明年會有更多中概股回流香港第二上市，例如微醫、快手等，相信市場對新經濟股仍有一定憧憬。

對於明年的投資展望，他看好SaaS概念的股份，微盟集團（2013）、金蝶國際（0268）、明源雲（0909）、中國有贊（8083）等，雖然沒有大型電商股的品牌效應，但這類股份主力協助不同業務的公司在數碼及需端方面的應用，他認為很多企業正在轉型，在這方面的需求殷切，所以明年SaaS概念的股份有望看高一線。

對於「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）正式簽定，黃敏碩預料來年的經貿活動會繼續增加，有利亞洲區的出口，為龐大的消費市場帶來新動力，值得關注航運及物流兩大板塊，可以留意海豐國際（1308）、中遠海控（1919）、太平洋航運（2343）、中遠海能（1138）。

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