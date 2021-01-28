陳家強專訪｜對華強硬成美朝野共識　拜登政府改走戰略競逐路線

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-01-28 08:09

美國總統大選告一段落，民主黨拜登順利成為新一任美國總統，意味中美關係進入新時代。特朗普執政4年，兩國關係轉趨緊張，用劍拔弩張來形容絕不為過。相比共和黨，民主黨一向被認為是較為親華，如今拜登上場，情勢又如何？

財經事務及庫務局前局長、科技大學工商管理學院兼任教授陳家強接受《香港01》專訪時表示，美國朝野已經達成共識，對華態度一定要「硬」。他明言未來好長時間中美將維持「對峙」狀態，料民主黨會採用戰略競逐（Strategic Rivalry）的策略對華，並沿用傳統的手段，透過外交結盟，逼中國遵守規則。

美國民主黨拜登於今年1月20日正式就任美國總統，他從政經驗豐富，最為人熟知莫過於他當了8年副總統，為前美國總統奧巴馬的「副手」。與特朗普不同，拜登早於1979年以美國參議員身份訪華，更在2011年以美國副總統身份訪華，由時任中國國家副主席的習近平接待。據報兩人此行一共交談十多個小時，並在四川都江堰一所高中一起打籃球，可謂與習近平「識於微時」，有著一點交情。

2012年2月18日，時任中國國家副主席習近平訪美期間和時任美國副總統拜登交流。（Reuters）

反華已成共識 民主黨走「自強」路線

陳家強認為，雖然拜登在奧巴馬時代確實比較溫和，但隨著時間推進，當年的奧巴馬團隊在任期後段對華態度已變得愈來愈強硬。他相信，始終美國朝野並不喜歡中國強大，反華已是兩黨共識，不論是美國的共和黨或民主黨，都不喜歡「No.2（第二經濟體）好強」。

但與特朗普政府「Destabilize﹙擾亂﹚」中國的策略不同，陳家強指出，民主黨將較為「務實」，採取戰略競逐（Strategic Rivalry）的方針，一來不認為「搞亂中國、令你落台」會成功，二來眼見中國在科技等領域的崛起，已有著美國長遠要與中國競爭的覺悟，因此將大力發展國內基建及科技投資，自強不息。「共和黨唔太發展經濟，認為政府無這個﹙主導﹚角色，但民主黨會用中國作為原因，提高國家能力！」

事實上，拜登上任初期，已率先簽署行政命令，聯邦政府將優先向美國企業採購國產品，盼藉著增加對工廠和勞工的投資，旨在令美國製造業變得更強，並為新技術創造市場，拜登聲言︰「我根本不相信美國製造業已經失去活力。我們將用納稅人的錢重建美國。」說得動聽，但陳家強補充，「自強」只是美國發展的大方向，實際上能否做到都是未知之數，始終兩黨爭議很大，施政難以輕易達成共識。

拜登上任初期已明言，要令美國製造業變得更強，並為新技術創造市場。 (Getty Images)

民主黨不會「亂打牌」 惟多邊主義成效存疑

另一邊廂，民主黨對華相對務實的作風，也將見於其多邊的外交政策。陳家強認為，美國將不會「亂打牌」，傾向透過聯盟與中國談判，逼使中國跟循「遊戲規則」，並在某些議題上絕對不能越界，「傾得來要有遊戲規則、底線，有些領域不能掂，一掂就出事。例如軍事上，南海、台灣問題易擦槍走火。」

特朗普在對華外交摒棄多邊政策，早於2017年退出「跨太平洋伙伴關係協定」（TPP），外界也普遍認為拜登會重用多邊主義，重新加入TPP，與其他國家聯手抗華。雖然特朗普令美國外交關係變得惡劣，但陳家強認為美國仍然有能力在西方領導一眾國家，「五眼聯盟，再加其他歐洲國家，以及日本和韓國，美國有本錢做。」

不過他提出兩大問題，首先是美國要解決國內的挑戰，由於是次選戰反映兩黨分裂情況嚴重，拜登的4年任期是否順風順水仍是未知之數；其次國與國之間存在複雜的利益關係，每個國家所求都不同，而且特朗普的出現令國際關係更複雜，其他國家或對美國這位盟友存疑，「4年後又會否出現變卦，明明簽咗條約都可以話唔要。」故此，陳家強相信中國無法避免多邊圍堵，但亦非面對著一個不可摧毀、很牢固的聯盟勢力。「很難想像西方是一致，即使美國代表西方聯盟同中國傾，佢會擺邊一個利益行先？」