陳家強專訪｜任局長時美國態度已起微妙變化　港國際定位建基實力

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-01-28 08:18

美國新任總統拜登上台，即使美國對華的態度相比特朗普時代較溫和，但主調仍然離不開是反華。香港作為中國的國際金融中心，難免成為中美角力的戰場之一。

財經事務及庫務局前局長陳家強認為，美國對華不友善，很自然對香港亦不會很好，但他始終不相信美國會令香港的國際金融中心地位有所動搖，因市場自有一套規律。他認為，經過特朗普4年，香港當前更要認清自己的金融實力在那裡，繼續做好中國的國際金融中心，才是持續可行的發展方向。

陳家強擔任財經事務及庫務局局長長達10年，見證著中美關係變化，更親身體會到兩國博弈對香港的微妙影響。他憶述，在出任局長期間，已觀察到美國對香港由初期「客客氣氣」，慢慢發展成「不瞅不睬」。這個變化主要是隨中美關係而改變，美國比較關心中國的事，大格局是香港僅僅是中美間角力的一個部份。

可是，在特朗普最後一年的任期，對華政策更加激進，由關稅政策發展至要求「香港製造」改為「中國製造」，又禁止美國人投資中國企業，對香港已非「不瞅不睬」般簡單。這些措施，在市場上引起廣泛漣漪，小則受影響企業股價出現波動，大則因「禁投令」，導致多家美資輪商將數百隻牛熊證提早退市，而盈富基金管理人更一度宣布停止買入被制裁的恒指成份股。

美國國會通過的《外國公司問責法》，將矛頭對準不少中概股。（美聯社）

逼中概股除牌 「無意思、無智慧」

禁止美國人投資中國企業這回事，陳家強坦言這是以前大家沒有經歷過、沒有想像過，但對於美國逐步逼使中概股除牌，陳家強直言是「無意思、無智慧、只會益咗香港」，中概股只會選擇放棄美國，回歸香港上市。他相信，拜登上台後不會再用這些招數對付中國、香港，但會否完全撤回這類的決定，陳家強分析認為拜登不會急於撤回，一來事件對美國而言沒有逼切性，二來可以在日後當作談判的籌碼。

陳家強相信，雖然香港夾於中美之間，但他不認為美國會有舉措令香港金融中心的地位受到影響，因為這對美國不會帶來什麼好處，更不相信有任何舉動可以傷及香港同時，又不對美國造成負面影響。「金融市場有其規律，不是一國話做咩就做咩。」

除了「禁投令」外，去年更一度傳出美國有意禁止香港進行美元結算、限制銀行使用美元。陳家強稱這可以發生，但大規模禁止使用美元是一招「七傷拳」，傷害級數有如核武器，會嚴重影響美元地位，「特朗普唔做，拜登都唔會做，對美國好傷……﹙中美﹚金融之間的對抗，比較極端的情景，我諗唔應該會發生！」

對於美國逐步逼使中概股除牌，陳家強直言是「無意思、無智慧、只會益咗香港」。（高仲明攝）

難阻美國長臂管治 惟要防範Rule Setting

過去幾年，美國一直透過長臂管治，令其他國家或公司受其干預，資本市場例子如雲，從早年禁買賣在港上市的俄鋁（0486）股份，到早前盈富基金﹙2800﹚管理人、美資道富環球投資管理因美國「禁投令」，一度停止購買更多中移動（0941）、中海油（0688）等被美制裁的股份。

道富後來轉軚，稱由於道富環球投資管理亞洲是一家亞洲有限公司，而盈富基金也是一隻亞洲成立的基金，因此不符合美國人士的定義。事件令人思考香港能否透過界定「金融主權」，防止美國的長臂干預？陳家強強調，事件不是香港本身問題，但難有所謂「金融主權」的概念，原因是金融世界是國際化，無一個政府可完全控制市場遊戲規則，「其他國家又是否一定接受？」而且金融市場的行為，都是你情我願的市場行為，「美國咁做，全世界無見過，也不是根據國際法，以前大家都好守法。」他好奇為何美資公司肯服從命令，無人向政府進行司法挑戰。

陳家強強調，金融市場是國際性，最重要的是監管互認，國與國之間要對監管認受，才可以讓投資者買進他國的股票。既然無法透過「金融主權」防止政治風險，陳家強認為香港更要防範世界的規矩設定（Rule Setting）方面，因為香港將會被其他國家更嚴謹處理，例如關於金融的事項，包括反洗黑錢、稅務方面。陳家強認為，假如美國想對付香港的話，或會指控香港沒有遵守《反洗黑錢》條例，又或者指香港的稅務優惠做得不好，從而令香港受影響。

國際金融中心重新定義 認清香港實力之處

既然在中美角力下，香港面對重重挑戰，又如何定位，發揮實力？陳家強指出香港一直標榜自己是國際金融中心，但何謂國際金融中心？長久以來，不時有聲音指香港不夠國際化，太過依賴內地，陳家強反問︰「定位中國，有咩問題？」

他續稱，自己在政府工作時，曾經試過邀請海外公司回港上市，「最後嘅成果係強差人意」。事實上，除非外國公司想得到亞洲投資者的青睞，否則無須在港上市。他坦言，「國際化」並非空泛之談，並分享到自己十年前在政府提出香港應如何定位時，便指出香港是中國的「Global Financial Center」，「不是你話國際就國際，香港的國際定位是建基於實力，而我們的實力正正是香港屬於中國的國際金融中心，為何不是上海？因為佢未Global住，仍不是一個實體！」

不少中資公司要在香港上市，是因為要通過香港才能夠接觸到外國投資者。陳家強認為中國市場要開放，而互聯互通正是透過香港窗口連繫中國與國際，這一點是香港未來更要強烈宣傳，開拓更多產品。他更提到，如今國際政治問題複雜，中國受世界圍堵、抗衡，而香港作為中國一部分是「無得走」，故此更加要令市場定位更清晰，「中資去其他地方，未必有信心，怕隨時『郁』你的股票，有政治風險，當然中國有佢外交考慮，但問心果句，當然是香港穩陣。」陳家強稱，目前的政治環境更加現實，而過往一段時間走的路線，是證明方法可行，便應該繼續下去。「香港是中國一部份『無得走』，所以更要強化呢樣嘢，否則講國際化會好虛無，有咩Sell畀人？」