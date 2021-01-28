專訪｜港失業率創16年高　陳家強料最壞時刻未過　不贊成全民派錢

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-01-28 08:11

根據政府公布的數字，最新失業率升至6.6%，創16年的新高。港府過去一年推出不少紓困措施，全年赤字勢破紀錄。財經事務及庫務局前局長陳家強認為，香港經濟最壞的時刻仍未過去，失業的情況或會更差。對於政府應否再「全民派錢」，陳家強則表明現階段不贊成，但建議要針對性地協助受影響人士。

談及香港經濟的長遠發展，陳家強積極建議政府大力發展本港的科研創新，培養更多人才，主動製造需求，令香港的科技發展更成熟，否則10年後仍維持目前的人口市場結構，「我會好擔心！」

香港經歷過2019年的社會運動，2020年更與全球面臨新冠病毒的威脅，香港經濟可謂雪上加霜。最壞的時刻到底過去沒有？陳家強教授明言「未！」由於疫情比預期「更難搞」，如今對前景更加悲觀。去年3月他已料疫情會維持一段很漫長的時間，本預期去年全年都未必能解決，目前更擔心今年底能否徹底解決。

疫情肆虐下，本港失業率創出16年來新高。(資料圖片/鄭子峰攝)

疫情肆虐下，本港失業率創出16年來新高，陳家強認為這完全可以預期，過去一段時間失業率未見大升是因為有「保就業」計劃，但計劃已經結束，情況固然會更差，「嚟緊餐飲可能仲會差，自由行無來，旅客不見，許多公司都頂唔住，更加多裁員，低收入行業情況更差。」不過，他點出一個全世界都出現的現象，便是有錢的人在疫情期間沒有問題，只是低下階層最受衝擊，「金融行業都無問題，做貿易都無事，只係服務業有事，因為無得Serve。經濟係咪真係好差？睇下講咩經濟。」

不同意全民派錢 應針對性出手

面對經濟疫風，許多政府紛紛派錢，香港也不例外。作為公共財政的專家，陳家強坦言政府並非可以出手幫每一個人，而是要酌量、具針對性地施政。故此，他並不同意在經濟不景時實施全民派錢，即使他曾經參與過派錢，但背後的原則是盈餘分享（Surplus sharing）。「當經濟唔好時全民派，我反而有保留，因為你錢會少咗。事實上今次疫情，好多人無問題，係某啲Sectors有事，如果針對性幫，可以做更多。」

被問到對失業援助金的看法，陳家強則指出，失業援助金是全新的政策，短期無法做到，需要詳細研究。他舉例解釋，今天的經濟結構與二三十年前不同，過去大公司、大企業裁員，便能夠定義為失業；如今世界興起零工經濟（Gig Economy），在新經濟之下如何定義失業，「唔可以用舊經濟嘅思維，依家都唔係咁，將來更加唔會咁。」

陳家強明言，政府並非可以出手幫每一個人，施政要具針對性地。﹙高仲明攝﹚

政府應主導科技發展 製造需求

放眼未來，對於香港長遠的經濟發展，陳家強有著不少意見。陳家強調，香港不能夠過度強調自己是一個金融中心，而不去思考和發展其他行業，香港確實要發展更多科技行業，並笑言金融是「最易做」。

他明言是難，由於香港科技人才比很多地方都要少，身為本地虛銀WeLab Bank董事局主席，他分享道「WeLab Bank需要好多科技嘢，但好難請人」。他嘆道，科技人才問題已經提出很久，但沒有想過如何改變，是不可行的，也不能不視此為一個問題，「未來世界一定要好多科技的行業，以前做工業就可以北移。」

陳家強建議，由於發展科技是無法單靠市場力量，故此政府是要有政策推動。(資料圖片)

陳家強建議，由於發展科技是無法單靠市場力量，故此政府是要有政策推動，憑著政府的力量推動行業成型。由學校培養人才，再發展成一個工業，或許要好多年才能看見行業成型，但更加「應該做、快啲做」。

他提出一些可能性，讓政府想方法「製造一個行業」，例如是將政府架構科技化，從而製造大量需求，令政府部分更加「IT化、智能化」，便有更多人去聘請相關人才去發展，自自然然令社會製造很多這一類需求。雖然目前本港欠缺這樣的人才，或許要從大學吸納，甚至連沒有經驗的人也吸入培養，「以往我地起橋、起樓，好多政府行為，好多工程師出咗來，政府科技項目，不是傳統行業..... 方向要諗，你話可唔可行，乜嘢都唔可行，乜嘢都難做，但唔做代價係點呢？10年之後都無！」