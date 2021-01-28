陳家強專訪｜點評特朗普　中美關係攪局者　「經濟常識都唔識」

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-01-28 08:13

美國前總統特朗普在2016年的大選之中，以「政治素人」的身份，意外擊敗民主黨希拉莉。這一位從政經驗幾乎是零的商人，4年任期轉眼便過，期間已令國際形勢帶來翻天覆地的變化。

科大工商管理學院兼任教授、財經事務及庫務局前局長陳家強接受《香港01》專訪，評價到這位「狂人」總統的政績時，直言特朗普對世界戰略布局、歷史，甚至是國與國的關係都「不通」，但成功令美國意識到中國這名強勁對手的存在。然而特朗普任內對華的招數，僅算雷聲大雨點少。

美國總統特朗普任內曾表示，他的當選與執政，阻止了中國經濟規模超越美國的勢頭。（Reuters）

拜登出任美國總統，已急不及待撤回多項特朗普落實的決定，改朝換代味濃。總結「特治」時代，陳家強認為特朗普在任的4年內，最常提及的字眼莫過於是「China」，縱然很多對華招數都不可行，但成功讓美國朝野達成一個共識，便是必須對中國強硬，「不論是美國的共和黨或民主黨，都不喜歡「No.2（第二經濟體）好強。」

由2018年突然宣布對華徵收關稅，到後來涉科技轉移及知識產權指控，甚至是近期逼使在美上市的中國公司退市及限制美國人投資部分中資企業，特朗普在各方面都有針對著中國出招，「風頭」可謂蓋過他任內其他施政。不過，陳家強坦言「其實係唔Work」，對中國的損傷不大。「亂用招，搞到你好麻煩，同你傾又Achieve Nothing﹙一事無成﹚，而且特朗普拒與盟友結盟，令中國有好多機會和歐洲傾。」

頻出招搞中國 惟效果一般

陳家強續稱，如果特朗普的目的是增加美國的實力並削弱中國的實力，則完全不達標。以關稅為例，當美國向中國徵收一定關稅，直至某水平時，再也無法調升稅率，「佢自己都驚！」他笑言，特朗普推行關稅政策的原因之一，是認為中國從美國人手上賺太多錢，但實際上，中國對美國存在貿易順差，並不等於賺了美國錢，「最簡單嘅經濟常識，特朗普係唔識！」

特朗普任內四年，中美關係急速變差，美國屢對華出招。﹙資料圖片﹚

特朗普上任期間，聯儲局減至「零息率」，美股受惠屢創新高，失業率一度創半個世紀最低，工資水平急速增長，貧困率達至最低。可是，疫情來襲，特朗普政府無力控制疫情，令美國出現有史以來最大的經濟收縮，聯儲局的資產負債表再度大幅擴張，美國政府赤字達到3萬億美元。綜合4年過去特朗普的出現，對美國孰好孰壞？陳家強則毫不猶疑便回答「整體梗係壞，壞到要修復！」

他補充，不僅是特朗普，過往共和黨的極右翼都是積極破壞對手，無論是對付伊拉克、伊朗等，手法都一樣。特朗普令美國朝野認清中國這名對手，但另邊廂，陳家強認為也令中國明白，兩國競爭關係「走唔甩」，「國家領導人今日對美國的態度與10、20年前好唔同，兩國仲可以傾偈，但唔代表friend！」