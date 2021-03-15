專訪｜期盼疫苗帶來曙光　香港航空為復飛作準備　出呢招保留人才

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-03-15 07:00

受累新冠肺炎疫情，全球航空業癱瘓超過一年，隨著疫苖面世並開始廣泛接種，為「復飛」帶來曙光。擁有約1,350名機組人員的香港航空，其企業事務及發展總監莊偉祺接受《香港01》專訪時表示，公司鼓勵前線同事接種疫苗，冀為今年6月後「復飛」這目標做好準備。

憧憬航空業寒冬盡快過去，目前營運依賴貨運的港航，將會利用自身區域性的優勢，慢慢把客運航點重新建立起來，料最先重開日韓台泰等熱門地點，公司傾向維持現有人手，迎接「復飛」的一天，「我哋冇可能將人手減到好少，否則到復甦果時，就會請唔切人！」

本港封關近一年，莊偉祺表示目前公司主要靠貨運支撐營運。（資料圖片）

疫苖面世，為旅遊相關行業帶來曙光。本港於上月底開始疫苗接種計劃，機組人員為首批接種組別。莊偉祺表示，現時港航約有350名機師及1,000名機艙服務員，總共需要約3,000劑疫苗，相信政府可以提供足夠配額。公司鼓勵前線同事接種疫苗，若他們能在近期完成首劑疫苗接種，到3月尾便可開始打第二劑，「暫時知道同事熱烈歡迎（打疫苗），最近兩星期佢哋陸續去打科興及BioNTech疫苗。」莊偉祺估計，前線員工在3個月內可完成接種，假如疫情持續緩和，加上疫苗接種進展順利，公司內部期望最快可在今年6月後「復飛」。

如員工有接種疫苗，是否代表可以優先獲得編更？莊強調接種疫苗屬自願性質，公司主要根據人手需求來編更。然而，未來如果本港重啟與新加坡等地區的旅遊氣泡，對方有機會要求入境人士已接種疫苗，又或出示健康碼或國際航空運輸協會（IATA）的「數字旅行通行證」，屆時或需要把員工分成兩批來編更，以盡量配合目的地的官方要求。「除咗新加坡之外，日本、韓國、台灣、泰國和印尼，都係我哋較熱門嘅短途航線，希望呢啲國家可以響（旅遊氣泡）優先名單上。」

莊偉祺預期疫情恢復後，人們若要出外旅行時，可能需要準備旅遊通行證或健康碼，以符合不同國家的入境要求。（盧翊銘攝）

貨運支撐業務 料開關初期難「快閃遊」

莊偉祺坦言目前公司的客運及貨運的航點均較疫情前減少一半，在全面「復飛」之前，香港航空目前主要靠貨運業務支撐營運，他透露公司財政狀況「還可以」，貨運業務更錄得盈利，當中日本、越南及澳洲的貨運需求較高，「雖然﹙整體﹚貨運業務收入水平仍較疫情前低，但日常出糧開支、入油、營運成本都覆蓋到，再長遠一啲就要睇下疫情發展。」

至於客運業務，削減了的的航點，主要涉及高瑞旅遊，例如馬爾代夫，以至長途航線的航點，莊偉祺相信開關後，客運量將會逐步恢復，但想立即回到百分百則肯定不現實，「以前我們曼谷一日有6至7班，相信一開始一定冇可能返到以前數量。又例如我地在內地有十多個航點，之後可能北京、上海等大城市航點優先恢復，二、三線城市則是下一步。」

與此同時，疫情後人們的旅遊趨勢也會有變化，未來出外旅行時，旅客都要完成檢疫要求或提供健康證明，需要預早去做檢測，並提交好資料，因此，市民將會難以即興地快閃旅遊，而在揀選旅遊目的地時，也會視乎當地的檢疫要求再決定，故公司將會維持區域性的優勢，再慢慢把航點建立起來，首先會重開日韓台泰航點，其後為北京和上海等內地大城市航點，之後便會與旅行社開展東南亞包機團。

被問及如何穩定軍心，莊偉祺稱隨著公司恢復航線和維持一定規模，便可證明公司可以向前行，繼續平穩地運作。（資料圖片）

暫無計劃再裁員 內部調職留人才

在等待「復飛」的這段時間，許多航空公司無疑處於捱打狀態，相繼裁員節流。香港航空去年兩輪裁員共裁走650人，以節省營運開支。難得望到「復飛」曙光，莊偉祺明言，港航現階段未有進一步裁員計劃，傾向維持現有人手，並通過無薪假措施來控制成本。「機師同埋機艙服務員都要時間Train（訓練），我哋冇可能將人手減到好少，否則到復甦果時，就會請唔切人！」公司現時讓不同職級員工每月放2至4日無薪假，薪資相應地調整約5至10%。同時，公司亦容許員工兼職「秘撈」，只要工作性質不跟公司有利益衝突便可。

話雖如此，過去一年航空業大受打擊，裁員聲四起，不少新人均不願從事相關工作。莊偉祺坦言，現在準畢業生入行興趣減少，一些只有2至3年經驗的員工也考慮轉行，或會造成人才斷層問題，公司目前會想盡辦法挽留員工，「﹙否則﹚到復蘇時，員工年資有好大差距，可能有好多做了十幾、二十年嘅高中層，但下面就差好遠。」他續稱，如有機艙服務員或者前線員工有意離職，公司會作內部調職短期安排，讓員工在其他崗位上發揮長處。「我地部門有一個同事去年幾個月無飛，剛好合規部門有空缺，她又有興趣，便調了過去，畀同事一個發揮的機會，對公司也有好處，起無流失員工！」

除了人才可能斷層的問題外，莊偉祺預期中小型航空公司未來或有一波收購及合併潮，這將會改變行業生態。去年6月港府對國泰注資救亡，力度遠大過拯救同為本地航空公司的港航。莊偉祺說自己理解及明白政府的決定，始終國泰有一定規模，對香港機場發展有貢獻，公司也有受惠於保就業計劃、全數豁免停泊費、寬減客運大樓辦公室租金和飛機着陸費等措施。他希望政府未來可以推出下一輪保就業計劃，待完成疫苗接種後，逐步調整和放寬抵港機組人員隔離檢疫措施，並鼓勵香港國際航空學院的學生加入本地航空公司工作，讓行業再起飛。