大灣區航空下季招聘人手　許漢忠：期望今年第三季完成所有申請

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-11 12:04

有「深圳李嘉誠」之稱的深圳富商黃楚標，去年牽頭成立大灣區航空。該公司董事許漢忠接受傳媒訪問時透露，目前公司仍在申請航空營運人許可證，期望今年第三季可完成所有申請，並在年底前有3架飛機可投入服務。不過他亦稱，受新冠肺炎疫情影響，運送及改裝飛機等工序，已較預期遲2個月。

許漢忠為全國政協委員，曾任機管局行政總裁，現時為大灣區航空董事。他接受香港電台訪問時表示，大灣區航空的管理、股權結構及整體規劃等，均符合香港要求，而且公司屬東海集團，認為有足夠財力支持發展。他表示，計劃在今年第二季招聘人手，希望為航空界帶來喜訊。

翻查資料，大灣區航空近數月都有刊登招聘廣告，包括行政人員、人力資源人員、地勤服務經理，甚至商務總經理（General Manager, Commercial）等。

許漢忠（左）現時為大灣區航空董事。（資料圖片）

受疫情影響 運送及改裝飛機較預期遲2個月

許漢忠又稱，受疫情影響，運送及改裝飛機都較預期遲2個月，不過認為隨着疫情受控，以及疫苗面世，對全球克服疫情有信心。他表示，希望今年第三季內，完成所有申請程序，年底前有3架飛機投入服務。另外，早前大灣區航空申請經營104條航線，空運牌照局刊登憲報，許表示，暫未收到反對，但接獲申訴，對成功申請營運航線有信心。

大灣區航空之前申請的航線

許漢忠表示，香港在大灣區有航空樞紐角色，認為有很大發展空間，香港機場可連繫旅客到大灣區，與其他城市功能不同，可發揮互補作用。