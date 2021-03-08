國泰獲內地民航局批准營運15條前港龍航線　包括廣州、武漢、南京

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

疫情下航空業大蕭條，國泰去年10月大裁員，港龍航空結束營運，外界關注港龍的航權如何分配。根據中國民用航空局近月發布的通告，有15條原本港龍有份營運的航線，已向國泰批出經營許可，包括武漢、廣州、南京等。

國泰回覆表示，擬尋求監管機構批准，由國泰航空及香港快運，營運港龍航空的大部份航線。

▼疫情反覆　3月4日起社交距離措施延續一周▼

+12
+12
+12

港龍在停運前，其服務覆蓋22個內地城市，停運時向政府交還46條航線。之前國泰已表明，有意申辦港龍的原有航線，而國泰已重新經營飛往台灣高雄、馬來西亞吉隆坡、越南河內等，這些航線原本由港龍營運。

根據中國民用航空局1月底發出的通告，國泰已獲批許可，經營15條原本港龍有份經營的航線，計劃開航日期為2020年12月27日，每周班次數量並無限制。15條航線如下：

香港—福州

香港—青島

香港—廈門

香港—廣州

香港—成都

香港—鄭州

香港—杭州

香港—南京

香港—西安

香港—武漢

香港—溫州

香港—寧波

香港—海口

香港—三亞

香港—重慶

國泰回覆表示，集團擬尋求監管機構批准，由國泰航空及香港快運，營運港龍航空的大部份航線，致力增強網絡，鞏固香港的國際航空樞紐地位。國泰續指，香港的航權分配由特區政府統籌處理，需要經過正常程序重新申請，最終由政府審批。

除了國泰航空，外界亦關注港龍航空的航線，會否由大灣區航空承辦。該航空公司由有「深圳李嘉誠」之稱的富商黃楚標成立，之前向空運牌照局申請104條航線，包括48個內地城市航點，並正申請航空營運人許可證。

國泰應政府檢疫新規　推21+14日「閉環飛」　請機組自願執行
BNO｜國泰要求持有BNO的機艙服務員　2月28日前申領特區護照
BNO｜國泰通知地勤可用BNO辦登機證　需提醒市民不能用作出入境
新冠肺炎｜機組人員下月需檢疫　國泰向員工提「直踩21日」 方案
政府擬收緊安排　機組人員抵港後或需檢疫14日　工會：安排不人道
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。