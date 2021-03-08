國泰獲內地民航局批准營運15條前港龍航線　包括廣州、武漢、南京

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-08 13:04

疫情下航空業大蕭條，國泰去年10月大裁員，港龍航空結束營運，外界關注港龍的航權如何分配。根據中國民用航空局近月發布的通告，有15條原本港龍有份營運的航線，已向國泰批出經營許可，包括武漢、廣州、南京等。 國泰回覆表示，擬尋求監管機構批准，由國泰航空及香港快運，營運港龍航空的大部份航線。

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港龍在停運前，其服務覆蓋22個內地城市，停運時向政府交還46條航線。之前國泰已表明，有意申辦港龍的原有航線，而國泰已重新經營飛往台灣高雄、馬來西亞吉隆坡、越南河內等，這些航線原本由港龍營運。

根據中國民用航空局1月底發出的通告，國泰已獲批許可，經營15條原本港龍有份經營的航線，計劃開航日期為2020年12月27日，每周班次數量並無限制。15條航線如下：

香港—福州 香港—青島 香港—廈門 香港—廣州 香港—成都 香港—鄭州 香港—杭州 香港—南京 香港—西安 香港—武漢 香港—溫州 香港—寧波 香港—海口 香港—三亞 香港—重慶

國泰回覆表示，集團擬尋求監管機構批准，由國泰航空及香港快運，營運港龍航空的大部份航線，致力增強網絡，鞏固香港的國際航空樞紐地位。國泰續指，香港的航權分配由特區政府統籌處理，需要經過正常程序重新申請，最終由政府審批。

除了國泰航空，外界亦關注港龍航空的航線，會否由大灣區航空承辦。該航空公司由有「深圳李嘉誠」之稱的富商黃楚標成立，之前向空運牌照局申請104條航線，包括48個內地城市航點，並正申請航空營運人許可證。