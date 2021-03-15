專訪｜通關後立即飛日本　又怕機票貴？　港航研機票「斬件」收費

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-03-15 07:05

本港封關逾一年，相信不少港人都想盡快有得去旅行，但又怕開關後的機票價格「堅離地」！香港航空企業事務及發展總監莊偉祺認為疫情肆虐全球一年多，不少人已經「被困」一段時間，未來本港重新開關後，許多人都想去旅行，可能會馬上出現旅遊旺季，屆時機票價格可能「水漲船高」。

對於民間擔心「復飛」後，飛一轉日本可能要「天價」，莊偉祺續稱，最終機票價格取決於航點及市場需求，「唔排除會去到較高價錢，其實以前冬天、聖誕節、或者暑假飛去北海道、札幌等，價錢都是旺季價。」但目前難言長途或短途需求最大，「大家困咗好耐都會想飛，需求一定會返來，但真係兩睇，做檢測、打疫苗、準備健康證明等等，可能令到部分人覺得未必去到咁容易，啲人都可能想會去長途旅行，或者要睇睇對方國家嘅檢疫要求再決定去邊。」

目前旅客若因為各國的入境管制措施，需要把機票改期或退款，港航將會免除手續費，莊偉祺說未來會視乎情況再調整措施。（資料圖片）

強調港航不會定位為廉航

為了捕捉疫後航空業復甦之商機，莊偉祺透露公司正在研究改變機票收費結構，根據乘客的需求，提供更富彈性的選擇，包括由以往的全包形式，「斬件」地改為根據航點、座位選擇、寄艙行李數量、飛機餐和機票可否改期來釐定收費水平。「只要手提行李，分分鐘票價拍得住廉航！」他強調公司不會把自己定位為廉航，而是根據客人的需求或者趨勢，向客人提供更多不同價錢的組合，甚至飛機餐內前菜、主菜、甜品都可能有更多選擇。

國泰港龍早前結束營運，其交還的航權成為各大航空公司必爭之地。莊偉祺坦承公司視這為擴大市場份額的機會，皆因港龍的大部分航點與公司類似，若能分到這些航權，公司便可加密、加多航班班次，如飛內地、台北等，長遠有利公司發展，但公司目前最希望港府盡快開關，讓航空業得以恢復。

去年10月，香港航空推出了Flycation航班，當時客人反應相當熱烈。莊偉祺說復飛後，如市場還有需求，公司絕對歡迎再次舉辦Flycation。（吳志豪攝）

冀鞏固熱門航點業務

即使本港開關，航空業亦需時復甦，IATA預測全球航空業客運量要到2024年方可恢復到疫情前水平。但本港航空業已出現變化，一方面國泰港龍結束營運，另一方面大灣區航空加入戰團，莊表示︰「公司立足香港，響香港機場營運，所面對嘅競爭不只係本地航空公司，如國泰、香港快運及大灣區航空等，都要面對外來航空公司嘅競爭，唔係某一兩間就是我哋嘅假想敵，要睇得闊一啲，都可以係一個機會促進大家進步。」

他續稱，公司將會思考如何改善自己的服務、航點及規模，並會鞏固熱門航點業務，如日本、韓國、台灣和泰國，保持乘客的熱度。同時，也會夥拍學校、社福機構及旅行社組織參觀活動，希望讓市民更深入地了解香港航空，籍此提升公司形象。